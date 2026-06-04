Huelga educativa: Una manifestación recorrerá Les Valls para demandar "altura de miras"
La comunidad educativa acordó nuevas medidas para demandar soluciones y visibilizar un conflicto que pronto cumplirá un mes
La comunidad educativa de Les Valls integrada por asociaciones de familias (AFAs), profesorado y alumnado sigue en plena lucha a unos pocos días de que se cumpla el primer mes de huelga indefinida. Ayer por la tarde, se reunieron en una asamblea en la Font de Quart para abordar nuevas medidas ante el bloqueo de las negociaciones entre la Conselleria y los sindicatos mayoritarios.
Esta reunión sirvió para compartir el apoyo al profesorado que esté haciendo huelga así como a sus reivindicaciones: bajada de las ratios, más plantilla docente, unas infraestructuras educativas dignas, más recursos para la inclusión real educativa, menos burocracia, una actualización de las retribuciones y más respeto por la educación en valenciano. Así lo ha asegurado Francesc Cayo, responsable de Educación de CCOO del Camp de Morvedre.
Propuestas
Por otro lado, asegura, "exigimos a Conselleria que no dilate más la negociación, pedimos una altura de miras y una solución a las demandas de la escuela pública". Además, en la asamblea se decidió "tomar acciones de movilización para dar a conocer el conflicto entre toda la población". Para conseguirlo, propusieron la elaboración de pancartas que "visualicen las faltas y también, las necesidades a las escuelas e institutos de Les Valls y hacer reclamaciones a la Conselleria de Educación por la inacción en la resolución de un conflicto que, a día de hoy, lleva 23 días y que no parece tener solución".
Una nueva manifestación
Finalmente, en la asamblea se decidió convocar una manifestación para el próximo miércoles, 10 de junio, día en el que coincidirá con el primer mes de la huelga indefinida que empezó el 11 de mayo. La manifestación empezará desde la plaza del Ayuntamiento de Faura a las 19.00 horas y terminará enfrente de la Torre de Benavites, recorriendo los cinco pueblos de Les Valls.
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