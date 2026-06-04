El Gimnasia Sagunt logra una lluvia de podios en aeróbica y estética
El club firma una actuación sobresaliente con múltiples medallas, varios oros y un cierre de temporada por todo lo alto
El Club Gimnasia Sagunt ha firmado un fin de semana de los que marcan la temporada, con doble presencia en gimnasia aeróbica y gimnasia estética y unos resultados sobresalientes tanto en los Juegos Escolares como en el autonómico de Gandía.
El pasado sábado, 30 de mayo, el grupo de escolares de la sección de gimnasia aeróbica, junto al colegio FESD San Vicente Ferrer, participó en la segunda fase de los Juegos Escolares disputada en La Pobla de Vallbona, donde el club volvió a demostrar su excelente nivel de base.
Gimnasia aeróbica
En individual benjamín participó Enzo, mientras que en grupos benjamín el conjunto formado por Chloe, Eva, Sol, Alicia, Júlia, Alicia y Carla logró una destacada segunda posición y el equipo integrado por Leyre, Sofía, Emma, Gema, Carlota y Nora se subió a lo más alto del podio con la primera plaza.
Por otro lado, en individual alevín compitió Cloe, en parejas alevín, Sara y Andra firmaron una brillante primera posición, mientras que Yanira y Leyla fueron terceras. En trío alevín, Anna, Julia y Gala completaron el podio con una meritoria tercera posición.
Además, los grupos prebenjamines participaron en formato exhibición con las formaciones de Laia, Dalia, Marina, Emma y Claudia y, por otro lado, Martina, Sofía, Ana, Sofía y Asia. Otro grupo formado por Lucie, Mar, Lluvia y Carme y finalmente, Altea, Emma, Laia, Sara e Isabella, poniendo el broche a su temporada.
Gimnasia estética
Asimismo, el domingo 31 de mayo fue el turno de la sección de gimnasia estética, que acudió al autonómico de Gandia. En el programa largo 12-14, el equipo formado por Eva Blasco, Neus Fenollosa, Alejandra Valera, Martina Sánchez, Julia Palanca, Sara Olmos, Sara Morillas, Sabina Blasetti y Vlada Saksonova logró una sobresaliente segunda posición, con Carla Boix como suplente.
En el programa largo 10-12, el conjunto integrado por Alejandra Amores, Iris Torras, Pilar Pérez, Alba Pérez, Evelyna Prozorovschi y Martina Hurtado finalizó en cuarta plaza, con Marta Morte como suplente.
Seguidamente, en el programa corto 10-12, el equipo formado por Nadia Isshu, Alejandra Arcas, Alicia Pastor, Aitana Alcocer, Vega Gutiérrez y Paula Olmos volvió a subir al podio con una meritoria tercera posición.
Y en la categoría 8-10, el conjunto integrado por Daniela Estada, Diana García, Alana Contreras, Chloe Báguena, Eva Ribelles, Carlota Peruga y Elizaveta Goriuc firmó una primera posición.
Con este balance, el Club Gimnasia Sagunt pone ya la mirada en las próximas competiciones de ámbito nacional.
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