Decepción en Sagunt por las "faltas flagrantes" en el presupuesto del Consell

El grupo municipal socialista, mayoritario en el gobierno de Sagunt, ha mostrado su "decepción" con el anteproyecto del presupuesto de la Generalitat para este 2026. Su portavoz, Javier Raro, lamenta que el Consell "no se esté mostrando a la altura del crecimiento" de la capital comarcal, que la convierte en "el principal motor industrial de la Comunitat Valenciana".

El también concejal de Contratación, Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana, Mantenimiento y Aguas cree que esta "gran noticia" supone "retos importantes que requieren de una respuesta por parte de la Generalitat, responsable de garantizar inversiones para los servicios públicos de su competencia".

Javier Raro en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

En una valoración más pormenorizada de las cuentas autonómicas, Raro señala la Educación como "la falta más flagrante". Y es que el edil recuerda que "llevamos años insistiendo y justificando, con los datos en la mano, la necesidad inaplazable de construir dos nuevos colegios y un nuevo instituto".

Masificación en las aulas

Como ya adelantó Levante-EMV, el presupuesto del Consell apenas contempla 100.000 euros para estas infraestructuras, "una cifra meramente testimonial que no permite ni siquiera empezar a estudiar ninguno de los tres proyectos. Con esta previsión, la masificación en las aulas de Sagunt está condenada a empeorar", añade el portavoz municipal del PSPV.

En este apartado también se incluye la reforma del centro integral de Formación Profesional Eduardo Merello, que "tendría que dar respuesta a la demanda que supone la gigafactoría". Sin embargo y con apenas 100.000 euros consignados para este año, Raro lamenta que "se han recortado fondos respecto a los 250.000 euros reservados en 2025, que ya eran insuficientes".

Así, según el socialista, se demuestra la "completa falta de visión" del "Consell del PP, que no tiene intención de avanzar en el proyecto", pese a tratarse de "una demanda en la que el sector industrial y empresarial no ha dejado de insistir".

Justicia y Sanidad

El Palacio de Justicia centra otra de las críticas, por la "cifra ínfima" que se prevé dedicar durante el presente ejercicio, algo más de medio millón de euros, y el próximo. "Se confirma que el inicio de las obras volverá a quedar en el olvido, cuando deberían haber empezado a finales de 2024", según señala Raro.

El portavoz socialista destaca la "positiva" presencia de la reforma del centro de especialidades del Port de Sagunt, aunque lamenta que el grueso de las inversiones sanitarias pendientes, como la ampliación del centro de salud Puerto II o las consultas externas del hospital se contemplan en ejercicios posteriores, "pese a que Pérez Llorca -president de la Generalitat- anunció la licitación de este último hace unos meses". De esta forma, Raro cree que "en Sanidad es vital avanzar más rápido".

Conexión con la estación

También la movilidad merece reproches por la "desaparición de toda referencia a la solución comprometida por el Consell para ofrecer una conexión rápida entre el Puerto y la estación de Renfe". Este "olvido" se suma en las críticas por las deficiencias que todavía arrastra el servicio de autobús con València, apunta Raro.

Enmiendas

El edil socialista adelanta que presentarán enmiendas a la previsión de cuentas de la Generalitat "para intentar que esta no sea una legislatura perdida para las inversiones de Sagunt", aspecto sobre el que destaca la probabilidad de que "estos sean los últimos presupuestos que el PP consiga aprobar, junto a sus socios ultras de Vox, antes de las elecciones".