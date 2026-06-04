La escritora Roser Furió presenta su último libro

La escritora y poetisa canetera Roser Furió presentará este viernes, 5 de junio, su nuevo poemario, "Collita d'Aigua", en un acto cultural que tendrá lugar en la Casa dels Llano de Canet d'en Berenguer.

Junto al veterano escritor Vicent Penya, la autora compartirá con los asistentes una tarde dedicada a la poesía, la palabra y la música, en un encuentro que pretende acercar al público el universo literario de esta nueva publicación. El acto combinará la lectura y explicación de algunos de los poemas incluidos en la obra con diferentes intervenciones musicales, creando un ambiente íntimo y participativo para los amantes de la literatura.

Roser con su libro / LEVANTE-EMV

Nueva aportación

"Collita d'Aigua" supone otra aportación de Roser Furió a la creación poética en valenciano. La escritora, vinculada desde hace años a la vida cultural de la localidad, prosigue así su trayectoria literaria con una nueva obra que nace de una profunda conexión con el Mediterráneo y con el paisaje íntimo que lo rodea. La autora, confiesa: “hablo sobre la vida y sobre el paso del tiempo que nos devora como un ejército imparable”.

Por último, Furió, comentó para Levante-EMV que “estas olas hablan de mí, del mar que miro y estimo”. “No puedo cosechar el agua del mar pero si zambullirme en la inmensidad de su misterio”, añade.

La presentación concluirá con un piscolabis ofrecido por la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento.