Gilet logra superávit y vislumbra el fin de la deuda histórica

El Ayuntamiento de Gilet ha cerrado el ejercicio económico 2025 con unos resultados que "consolidan la buena salud financiera de las cuentas municipales", explicaban fuentes municipales. La liquidación del presupuesto arroja un superávit superior a los 500.000 euros, situando el remanente de tesorería en 1.694.748,41 euros, una cifra algo más baja con respecto al año anterior que se situaba en 2.145.000 euros, según los datos facilitados por la administración local.

En estos datos ha sido determinante la amortización de la deuda, que sigue reduciéndose de manera considerable año tras año. "Cabe recordar que la deuda municipal ascendía a cerca de cuatro millones de euros al inicio de esta etapa de gestión. En la actualidad, el importe pendiente de amortizar se sitúa en torno a los 700.000 euros, una cifra que previsiblemente quedará prácticamente liquidada al finalizar la presente legislatura, dejando las cuentas municipales totalmente saneadas", comentaban.

Hace casi 10 años, la deuda superaba el límite legal de 110%. En 2015 se situaba al 120% cuando había llegado al 150%. Ya, a finales de 2023, era del 49%. Sin embargo, estos dos últimos ejercicios han sido decisivos, puesto que en 2024 arrojaba los 735.000 y ahora los 700.000, cantidad que tienen el compromiso de dejar a cero a finales de 2026, yal y como han afirmado a este diario.

Pleno en Gilet / Daniel Tortajada

Indicadores económicos

Además, el consistorio cumple un año más con todos los indicadores económicos exigidos por la normativa vigente, entre ellos el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda pública, lo que pone de manifiesto "una gestión económica rigurosa y responsable".

Estos resultados son fruto de una línea de trabajo basada en el equilibrio entre el mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales, la contención del gasto corriente y la reducción progresiva de la deuda heredada por la corporación. Hay que recordar que pese a los esfuerzos realizados, el consistorio ha bajado en esta década varias veces el IBI.

El concejal de Hacienda, Carles Catalunya, ha destacado que estos resultados "son el reflejo del trabajo serio, responsable y constante realizado durante todos estos años desde cada una de las concejalías del Ayuntamiento. Hemos demostrado que es posible mantener y mejorar los servicios públicos, atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, gestionar con rigor los recursos municipales".

Catalunya ha señalado que "el esfuerzo conjunto de todas las áreas de gobierno se traduce ahora en unos números que avalan la gestión realizada. Hemos conseguido reducir de forma muy importante la deuda heredada, generar ahorro y disponer de unas cuentas saneadas que garantizan la estabilidad económica del Ayuntamiento para los próximos años".

El alcalde junto a Carles Cataluña en un pleno / Daniel Tortajada

Solvencia económica

Asimismo, ha subrayado que "la práctica desaparición de la deuda municipal al final de esta legislatura supondrá un hito muy importante para Gilet y permitirá afrontar el futuro con mayores garantías, capacidad inversora y nuevas oportunidades para seguir mejorando las infraestructuras y los servicios que reciben nuestros vecinos y vecinas".

Desde el equipo de gobierno se destaca que "esta evolución permite afrontar el futuro con solvencia económica y estabilidad financiera, garantizando la sostenibilidad de las cuentas municipales y reforzando la capacidad del Ayuntamiento para seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar del municipio".

La corporación municipal reafirma así "su compromiso con una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos, manteniendo el equilibrio presupuestario y sentando las bases para continuar avanzando en el crecimiento y la mejora de Gilet", terminaban.