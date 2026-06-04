Un grupo de trabajadores de la residencia de Sagunt se desmarca de las denuncias y acciones anunciadas

Un grupo de trabajadoras y trabajadores de la residencia de Sagunt donde CCOO denunció este martes una "grave situación de inseguridad" de la plantilla por "las agresiones físicas, psicológicas y sexuales" por parte de algunos usuarios ha querido desmarcarse de las denuncias y movilizaciones anunciadas por este sindicato tras llevar meses reclamando medidas.

En un comunicado firmado por 40 personas al ser recibido por esta redacción, este colectivo "desea manifestar públicamente su postura, al no sentirse representado por el contenido ni por las medidas anunciadas" y tras remarcar que "dentro del centro existen diferentes sensibilidades y opiniones", subraya que "una parte significativa del personal continúa desarrollando su trabajo con compromiso, responsabilidad y voluntad de colaboración".

Entorno asistencial complejo

También recalcan que la residencia "cuenta con diferentes unidades asistenciales, atendiendo a personas con distintos grados de dependencia, necesidades complejas de salud mental, alteraciones conductuales, deterioro cognitivo, discapacidad y situaciones de gran vulnerabilidad social y sanitaria".

Por ello, afirman que su trabajo "implica una atención constante a personas que, debido a sus patologías, condiciones clínicas o limitaciones funcionales, pueden presentar episodios de desregulación emocional, conductas disruptivas, impulsividad o dificultades en la comunicación y el control conductual". Esto, según aseguran, "forma parte del ámbito sociosanitario especializado y requiere preparación, protocolos, formación continua y coordinación profesional".

"Canales internos y mejora de las medidas preventivas"

Esto, según añaden, "no significa, en ningún caso, normalizar, justificar o restar importancia a cualquier situación que pueda afectar a la seguridad y bienestar de los profesionales". De hecho, sostienen que "toda incidencia debe ser atendida, evaluada y gestionada adecuadamente mediante los canales internos establecidos y desde la mejora continua de las medidas preventivas".

No obstante, consideran "igualmente importante evitar trasladar una imagen generalizada del centro que no refleje de forma equilibrada el trabajo diario que desempeñan sus profesionales ni la complejidad inherente al servicio que se presta".

Reconocimiento a la labor de la plantilla

El texto concluye con un reconocimiento a "la labor de todos los equipos profesionales que, con esfuerzo, dedicación y vocación, continúan garantizando la atención, el cuidado y la dignidad de las personas usuarias".

Los firmantes abogan además por "construir un entorno de trabajo seguro, profesional y basado en el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones reales, siempre teniendo en cuenta la naturaleza específica del colectivo atendido y las necesidades tanto de los trabajadores como de las personas residentes".