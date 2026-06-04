Las obras de la casa de Cultura de Quartell vuelven a generar polémica

El Partido Popular de Quartell ha denunciado que el Ayuntamiento incumple el requisito de publicidad en las obras de la Casa de la Cultura financiadas con 284.000 euros de la Diputación. “Las bases para la subvención obligan a poner en las obras un cartel informativo durante toda la ejecución y, como supera los 200.000 euros, a informar a la ciudadanía con un folleto al inicio las obras”, ha explicado la portavoz del PP, Eva Vilar, quien ha criticado que “siete meses después no se ha hecho ninguna de las dos cosas”.

Además, ha advertido la concejala popular, “este capricho político nos puede salir muy caro porque el incumplimiento de la publicidad se considera una infracción que puede comportar una multa de entre el 5% y el 15% de la ayuda o incluso la pérdida total de la subvención por incumplimiento de las condiciones”, afirmaba.

Casa de la cultura / PP Quartell

Respeto institucional

A este respecto, la alcaldesa, Cristina Marqués apuntaba que «ni en este caso, ni en otras muchas subvenciones que gestionamos o las ayudas relativas al fomento laboral, gobernamos desde el capricho o la irresponsabilidad. Más bien al contrario, desde el respeto institucional que toda acción de gobierno requiere. Quisiera confiar que la jefa de la oposición trabaja en defensa de los intereses de todas las vecinas y vecinos de Quartell. Alarmar así, generar desconfianza y crear incertidumbre o falta lealtad entre instituciones, tan solo por una cuestión personal, es sencillamente inaceptable».

Por otro lado, la portavoz del PP en el consistorio ha lamentado que “el pueblo de Quartell ya tuvo que pagar de su bolsillo 130.000 euros por la mala gestión de la subvención por la obra del local del carrer Alqueria”.

En cuanto a este obras, Marqués añade que el municipio de Quartell disfruta del espacio Anna Lluch, una infraestructura sumamente vivida y participada por los vecinos; asimismo el equipo de gobierno sigue trabajando por aclarar la situación que impidió la llegada de esta ayuda comprometida a la localidad. Parece ser que la líder de los populares acusa de caprichoso a un gobierno y no es ni siquiera capaz de reconocer los espacios sumamente vividos y apreciados en su localidad», respondía.

La concejal del PP dirigiéndose a la alcaldesa en un pleno. / Daniel Tortajada

Subvención

Vilar también ha recordado que “esta subvención para la Casa de la Cultura casi se pierde porque el equipo de gobierno intentó adjudicar la obra antes que el decreto de concesión estuviera firmado y fue el PP quien les advirtió que si lo hacían, perderían la subvención porque las bases dejan claro que no se financiarán actuaciones que se hayan contratado antes del acuerdo de concesión”. “Ha sido un despropósito detrás de otro”, ha recalcado.

Por último, la concejala del PP ha afeado “la falta de transparencia” de la alcaldesa y su equipo de gobierno. “¿Tanto le molesta a la alcaldesa que el pueblo sepa que la obra la paga la Diputación gobernada por el PP?” ha preguntado Vilar, al tiempo que ha subrayado que la transparencia “no es opcional, es una obligación que ella ignora. Prefiere ocultar la realidad antes que cumplir la ley” ,terminaba la portavoz.