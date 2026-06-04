Esto es lo que reserva el presupuesto del Consell para las poblaciones más pequeñas de Morvedre

Más allá de las referencias directas a Sagunt en el proyecto de los presupuestos de la Generalitat para este 2026, la presencia del resto de la comarca se limita a dos inversiones educativas y varias subvenciones, especialmente las repartidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Ampliación del colegio Les Palmeres de Canet d'en Berenguer. / Daniel Tortajada

A través de este programa, los 15 municipios que completan el Camp de Morvedre reciben casi 220.000 euros, desde los 49.000 euros de Canet d'en Berenguer hasta los 2.460 de Segart, pasando por los 30.200 euros de Gilet, los 25.680 de Faura, los 18.090 euros de Benifairó de les Valls o los 13.320 de Albalat dels Tarongers.

Juventud y deportes

Las otras inyecciones que llegan a la comarca por esta vía de la transferencia de capital proceden tanto del Instituto Valenciano de la Juventud, 63.000 euros para el Ayuntamiento de Canet y 37.700 para la Mancomunitat de la Baronia, como de la dirección general de Deportes, 20.000 euros para la Clásica Ciclista del Camp de Morvedre y 15.000 euros para el Club Raids Endurance de Albalat dels Tarongers por la organización del Raid Internacional Ademús.

Además de este goteo de subvenciones nominativas, las únicas inversiones en la comarca más allá de la capital son los casi 550.000 euros que se reflejan por la reforma del colegio de educación Infantil y Primaria (CEIP) Les Palmeres de Canet y los escasos 100.000 euros que se reservan para el CEIP Santa Anna de Quartell.

Les Palmeres

En el primer caso se trata de unas obras ya ejecutadas y que han superado los 2,6 millones de euros para ampliar las instalaciones y adecuar las antiguas. En el segundo caso, el municipio de les Valls está pendiente de una reforma en su colegio que se presupuestó en 2,5 millones de euros, así que la asignación, justo la mitad que el pasado ejercicio, resulta escasa para confiar en que esta intervención vea la luz a lo largo de este año.