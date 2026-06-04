El trial hace más grande la ola de triunfos del deporte de Sagunt
Luz Antonino vuelve a liderar en solitario el Campeonato de España tras su triunfo en Gironella
El deporte de Sagunt parece vivir una eterna luna de miel, gracias a los éxitos que atesora en muchas disciplinas y múltiples escenarios. Los recientes Campeonatos de España de luchas en casa; la medalla de plata nacional del equipo infantil del BM Morvedre, que esta semana disputa otro top 8 con el cadete en Valladolid; los ascensos del Fertiberia BM Puerto y el CD Acero o lo cerca que se quedó el CB Puerto Sagunto son algunos de los hitos alcanzados durante las últimas semanas, a los que se une el liderato provisional en el Campeonato de España de Trial.
La protagonista de este último es Luz Antonino (Sherco), que se impuso en la tercera cita de la temporada que se desarrolló en Gironella, Barcelona. En dura pugna en la categoría TR2 Femenina, la saguntina apenas aventajó en un punto a Ada Martí (Beta Prueba), con quien mantiene un mano a mano por subirse a lo más alto del cajón.
En la prueba inaugural de La Nucia fue Luz con la catalana segunda, en Sigüenza se invirtieron los papeles y en Gironella volvieron a ofrecer un espectacular duelo que se decantó a favor de la valenciana.
Remonta dos fiascos
Desde su equipo explican que esta última cita estuvo marcada por el calor, con más de 30 grados, y las zonas con mucho polvo que convirtieron el recorrido en resbaladizo. Así, la lucha se centró en quien fallaba menos y, aunque la saguntina hizo dos fiascos que le penalizaron el máximo de 5 puntos por ninguno de su rival, también cerró ocho zonas sin penalizaciones, lo que marcó la diferencia en la clasificación final.
Líder provisional
Así, la pilota saguntina se ha encaramado otra vez a la primera posición en solitario de la clasificación provisional con 57 puntos, apenas con 3 de margen con su más inmediata perseguidora. El siguiente capítulo de este duelo con un título nacional en juego tendrá lugar en Pobladura de las Regueras, León, donde se trasladará la acción a principios de julio. Esta cita marca el ecuador del campeonato.
Suscríbete para seguir leyendo
- CCOO denuncia agresiones físicas, verbales y sexuales a las trabajadoras de una residencia de Sagunt
- Desde puñetazos en la cara a un empujón contra una columna: Así son algunas agresiones denunciadas en una residencia de Sagunt
- Sagunt ya tiene su primera parada intermodal
- Nuevo revés a la anhelada apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía
- Nueva promoción de viviendas en Sagunt
- Sagunt recupera la memoria de una histórica empresa citrícola
- La Fiscalía inicia una investigación penal por la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt
- La Conselleria pide explicaciones tras la denuncia de agresiones continuas en una residencia de Sagunt