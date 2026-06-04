El trial hace más grande la ola de triunfos del deporte de Sagunt

El deporte de Sagunt parece vivir una eterna luna de miel, gracias a los éxitos que atesora en muchas disciplinas y múltiples escenarios. Los recientes Campeonatos de España de luchas en casa; la medalla de plata nacional del equipo infantil del BM Morvedre, que esta semana disputa otro top 8 con el cadete en Valladolid; los ascensos del Fertiberia BM Puerto y el CD Acero o lo cerca que se quedó el CB Puerto Sagunto son algunos de los hitos alcanzados durante las últimas semanas, a los que se une el liderato provisional en el Campeonato de España de Trial.

Luz Antonino en Gironella. / Levante-EMV

La protagonista de este último es Luz Antonino (Sherco), que se impuso en la tercera cita de la temporada que se desarrolló en Gironella, Barcelona. En dura pugna en la categoría TR2 Femenina, la saguntina apenas aventajó en un punto a Ada Martí (Beta Prueba), con quien mantiene un mano a mano por subirse a lo más alto del cajón.

En la prueba inaugural de La Nucia fue Luz con la catalana segunda, en Sigüenza se invirtieron los papeles y en Gironella volvieron a ofrecer un espectacular duelo que se decantó a favor de la valenciana.

Remonta dos fiascos

Desde su equipo explican que esta última cita estuvo marcada por el calor, con más de 30 grados, y las zonas con mucho polvo que convirtieron el recorrido en resbaladizo. Así, la lucha se centró en quien fallaba menos y, aunque la saguntina hizo dos fiascos que le penalizaron el máximo de 5 puntos por ninguno de su rival, también cerró ocho zonas sin penalizaciones, lo que marcó la diferencia en la clasificación final.

Líder provisional

Así, la pilota saguntina se ha encaramado otra vez a la primera posición en solitario de la clasificación provisional con 57 puntos, apenas con 3 de margen con su más inmediata perseguidora. El siguiente capítulo de este duelo con un título nacional en juego tendrá lugar en Pobladura de las Regueras, León, donde se trasladará la acción a principios de julio. Esta cita marca el ecuador del campeonato.