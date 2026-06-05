Accidente en Sagunt: Un conductor tuvo que ser rescatado tras volcar su vehículo

Un hombre de 60 años resultó herido este jueves por la tarde tras volcar el vehículo que conducía en Sagunt, concretamente, en el desvío de la autovía Mudéjar.

El accidente se produjo sobre las 20 horas, cuando el vehículo volcó por causas que no han trascendido y el conductor quedó atrapado.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos pudieron estabilizar el vehículo y rescatar al conductor.

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El hombre, que presentaba policontusiones, fue atendido por una unidad del Servicio Médico Urgente (SAMU) y trasladado al Hospital de Sagunt.