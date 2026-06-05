Las atenciones de Cáritas en Morvedre baten su récord en el último lustro

Las Cáritas parroquiales del Camp de Morvedre, agrupadas en el arciprestazgo 16, extendieron su red de servicios de acción social para beneficiar a 1.175 personas durante 2025, el máximo desde que hace un lustro empezaron a difundir las memorias anuales de actividades.

La organización vinculada a la iglesia católica señala, a partir de este balance, que los principales factores que agravan el riesgo de exclusión social son el género y la situación administrativa irregular, ya que la mayoría de atenciones se presta a mujeres y a extranjeros. En este último caso, más del 90 % de los beneficiarios de las medidas de Cáritas en la comarca son migrantes y casi dos de cada tres no tienen sus papeles en regla.

Otros detalles en la evolución de estos números son la ligera bajada respecto al año anterior de los nuevos beneficiarios de estos programas, que en 2025 fueron cerca de 315 personas, mientras que en 2024 alcanzaron las 325. Por contra, los menores que requirieron de la ayuda de Cáritas fueron más, 375 el pasado ejercicio por los 325 del anterior.

Programas de atención

Desde el arciprestazgo 16 recuerdan que, además de su trabajo habitual, en 2025 desarrollaron tanto en Sagunt como en el Port diversos servicios, como el acompañamiento en la búsqueda de empleo, la orientación jurídico administrativo y, más recientemente, el asesoramiento en el proceso extraordinario de regularización de migrantes.

No faltaron otros proyectos de atención a las personas vulnerables, como dos roperos solidarios, un taller de costura, un programa de refuerzo escolar para menores de edad, clases de castellano para migrantes y un equipo de acompañamiento sociolaboral.

Un motivo de satisfacción en esta memoria es que los voluntarios que colaboraron de forma desinteresada con las actividades de Cáritas en la comarca superaron los 140, casi una treintena más que el año anterior, cuando se había alcanzado el máximo histórico.

Financiación

Un último punto del balance anual se centra en el aspecto económico. En 2025, los ingresos rebasaron ligeramente los 95.000 euros, de los que cerca del 85 % fueron fondos propios y se invirtieron más de 78.000 euros, principalmente en atención primaria. En esta categoría, a la que se dedicaron más de 60.000 euros, se incluyen necesidades básicas como la alimentación, los suministros, el alquiler y las reparaciones en la vivienda, los desahucios, el pago de recibos, los medicamentos o las ayudas educativas.

Una vela de Cáritas. / Cáritas

Dos "realidades muy concretas que agravan la situación de vulnerabilidad" de las personas atendidas por Cáritas en el Camp de Morvedre son el difícil acceso a la vivienda y a un "empleo digno". Del primer caso, desde la organización apuntan que "es un problema generalizado, como se destaca en el IX Informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada)", aunque en el área de Sagunt empeora por "la mayor demanda, que ha supuesto un incremento desmesurado del precio del alquiler, especialmente de habitaciones donde se aloja la mayoría de personas atendidas".

Economía no regulada

En cuanto al aspecto laboral, Cáritas subraya "el mundo de la economía no regulada" al que se ven obligados a recurrir los beneficiarios de sus ayudas, lo que "les sitúa en los márgenes laborales, donde crecen los casos de explotación y la falta de derechos".

Las cifras de su última memoria, según destacan desde Cáritas, la necesidad de un pacto social que implique a la ciudadanía y a las instituciones. Apuntan sus responsables que "la sociedad valenciana ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad. El reto ahora es transformar esa solidaridad puntual en compromiso sostenido con la justicia social, que debe ser asumido por la sociedad civil, las administraciones públicas, el sector empresarial, los medios de comunicación, los partidos políticos y, muy especialmente, las comunidades cristianas".

Pacto social

Citando al Papa León XIV, la organización católica señala que "el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Son una cuestión familiar, son de los nuestros". Insisten desde Cáritas en que "los niveles de desigualdad de los que nos hablan los informes y nuestra memoria requieren acuerdos amplios y respuestas sostenidas en el tiempo. Un pacto social de estas características implica construir acuerdos básicos sobre cómo queremos convivir y qué derechos estamos dispuestos a garantizar colectivamente para que nadie se quede atrás".