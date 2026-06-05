CCOO insiste: «Las agresiones en la residencia de Sagunt están documentadas»

«Las agresiones sufridas por trabajadoras de la Residencia Monte Arse de Sagunto no son opiniones, no son interpretaciones, son hechos documentados». Este es el mensaje en el que ha querido insistir CC OO desde su sección de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del Camp de Morvedre–Alt Palància tras el comunicado emitido por parte de la plantilla donde ésta se desmarcó de las denuncias realizadas por el sindicato y de su anuncio de movilizaciones tras asegurar que «no cesan las agresiones físicas, verbales y sexuales» por parte de algunos usuarios.

Tras remarcar que «es inaceptable que una persona pierda la salud o sea agredida en el trabajo», desde el sindicato se incide en que hay constancia documental de las agresiones. «Existen denuncias presentadas ante la Policía Nacional. Existen partes de lesiones. Existe una denuncia formal presentada ante la Inspección de Trabajo. Existen personas que dejaron de trabajar en la residencia citada, precisamente debido a los hechos denunciados: haber sufrido agresiones. Y existe incluso una trabajadora que ha tenido que ser trasladada a otro centro para preservar su seguridad», dicen. A esto le suman otra realidad: «Existen bajas laborales derivadas de estas agresiones».

Por ello, resaltan que su denuncia pública de los hechos se ha producido «cuando es evidente que no se ha garantizado la protección de la salud de estas grandísimas profesionales que han de trabajar en un entorno asistencial complejo y que no funcionan los canales internos de comunicación para la mejora de las medidas preventivas».

Imagen de la residencia. / Daniel Tortajada

"Necesitan seguridad, tranquilidad y protección"

La Secretaria General de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios del Camp de Morvedre–Alt Palància, Minerva Almor Ruiz, también resalta: «Las trabajadoras necesitan seguridad, tranquilidad y protección. No necesitan que se ponga en duda ni su profesionalidad ni lo que han sufrido ni se desvíe la atención de un problema que está perfectamente acreditado. Reclamamos que se reconozca y se valore la profesionalidad y el enorme esfuerzo que realizan diariamente quienes trabajan en un entorno complejo y atienden a personas con necesidades asistenciales muy exigentes, pero la protección de la salud de las trabajadoras ha de garantizarse y por ello reclamamos medidas preventivas que eviten que esto vuelva a producirse».

«No normalizar»

Según destaca: «Trabajar con personas con enfermedad mental, trastornos conductuales o situaciones de gran vulnerabilidad no significa asumir como algo normal recibir golpes, amenazas, agresiones sexuales o sufrir secuelas psicológicas. Ninguna profesión lleva implícita la obligación de ser agredida. Ningún contrato de trabajo incluye renunciar a la propia integridad física o moral. Ninguna trabajadora debe acudir a su puesto con miedo».

Por su parte, el Secretario General de CCOO a nivel comarcal, Sergio Villalba, señala que: «Ojalá toda la energía que se está empleando en discutir comunicados se destinara a impulsar medidas eficaces para reducir las agresiones. Estamos convencidos que un grupo empresarial de tanto prestigio y las administraciones ante las que hemos denunciado la situación, con todas las evidencias, están implicados en garantizar la salud de las personas trabajadoras de este centro. Por nuestra parte, CC OO continuará impulsando propuestas, exigiendo medidas preventivas eficaces y promoviendo todas las actuaciones necesarias para que la seguridad de las trabajadoras sea una prioridad absoluta».