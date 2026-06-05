Cita hoy para disfrutar Benavites desde una perspectiva diferente

Benavites volverá a convertirse este viernes, 5 de junio, en escenario de una de las actividades más esperadas de su calendario anual con la celebración de la XI Marcha Nocturna, una propuesta que combina deporte, naturaleza y convivencia ciudadana.

La cita tendrá lugar este viernes y reunirá a vecinos y visitantes en un recorrido diseñado para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos del entorno natural de la Vall de Segó bajo la luz de la noche. La salida está prevista a las 20.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

La iniciativa cuenta con la colaboración del colectivo Excursionistes de la Vall de Segó, que participa cada año en la organización de esta actividad destinada a fomentar hábitos saludables y el contacto con el patrimonio paisajístico de la comarca.

Cartel de la marxa / LEVANTE-EMV

Parajes

Los participantes recorrerán diversos parajes del término municipal en una ruta adaptada para disfrutar del entorno desde una perspectiva diferente, favoreciendo además el encuentro entre personas de distintas edades en un ambiente distendido y familiar.

Tras la marcha, la jornada continuará con una cena popular a los pies de su emblemática Torre Señorial.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta convocatoria se ha consolidado como una de las propuestas con mayor participación del municipio y esperan que, una edición más, vuelva a congregar a numerosas personas.