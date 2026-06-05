Concentración en defensa de la sanidad pública en el Hospital de Sagunt

La defensa de la sanidad pública y la denuncia "del deterioro progresivo en la comarca" ha centrado la concentración celebrada esta mañana a las puertas de Urgencias del Hospital de Sagunt.

En esta protesta convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre–Alt Palància, profesionales y pacientes han protestado por distintas cuestiones, como el aumento de derivaciones a la sanidad privada, "la saturación de urgencias y la falta de recursos tanto humanos como materiales". A esto le han sumado "las listas de espera cada vez mayores", si bien esto es algo que la dirección del centro niega de forma tajante.

CC OO exige el refuerzo de infraestructuras y plantillas ante el importante crecimiento poblacional previsto en la comarca "para mantener la calidad asistencial y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

Concentración en el Hospital de Sagunt. / Levante-EMV

Necesidades

Respecto a las plantillas, el sindicato apunta que es necesario un radiólogo/a presencial en Urgencias y reforzar con profesionales de diferentes categorías tanto ese servicio, como hospitalización y UCI. También recalca la importancia de "la correcta cobertura de la centralita, que es un servicio vital para la coordinación y seguridad del hospital".

En cuanto a infraestructuras, reclama la ampliación del Centro de Salud Puerto II que ya está en trámites y el Consultorio del Raval, que depende en parte del ayuntamiento, "así como la renovación y el aumento del material del que disponemos como camas y sillas de ruedas, que son insuficientes y muchas están en mal estado", dicen después de que la dirección del centro asegure que ya se han dotado de más mobiliario de este tipo.

A esto le suman el llamamiento a cesar las derivaciones a la sanidad privada impulsadas, según la dirección, con tal de acortar listas de espera ante la falta de radiólogos. "En 2025, el centro hospitalario externalizó más de 14.000 pruebas diagnósticas cuando, por ejemplo, la resonancia magnética no está a pleno rendimiento. Otra área infrautilizada es la Unidad de Daño Cerebral, cuyas obras finalizaron el 2023 pero nunca se ha puesto en marcha", recuerdan.

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Por ello, ha exigido a la dirección del Departamento de Salud de Sagunt y a la Conselleria de Sanidad medidas "para mantener la calidad asistencial y profesionales suficientes para ello".