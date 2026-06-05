Sagunt calienta motores para el festival donde se podrá ver gratis a La Fúmiga

La 5ª edición del Festival en Valencià del Camp de Morvedre 2026 (FesCamp) llega este sábado a Sagunt. Se trata de un festival de música en valenciano que este año organiza el ayuntamiento saguntino y que se ha consolidado como una de las citas culturales de referencia para la promoción de la música y la cultura propia.

El festival prevé reunir "miles de asistentes en una jornada que combinará música en directo, ambiente festivo, compromiso con el valenciano y muchas reivindicaciones", como han destacado desde Escola Valenciana, la entidad que impulsó el certamen. El cartel de este año cuenta con la participación de varios grupos y artistas destacados de la escena músical valenciana, que ofrecerán actuaciones a lo largo de la tarde y noche: Abril, Fades, Arre AK y La Fúmiga.

El certamen tendrá lugar junto al centro comercial l’Epicentre a partir de las 19:30 horas. Allí se podrá disfrutar de los conciertos de Abril (20 horas), Fades (23:30 horas) y Arre.A.K. (1 de la madrugada). Pero sin duda, uno de los más esperados será el de La Fúmiga (21:30 horas).

Festival con entrada gratuita

Los impulsores del certamen afirman que el FesCamps "nace con la voluntad de crear un espacio de encuentro para los jóvenes y fomentar el oficio crítico, responsable y en valenciano para dar apoyo a los creadores y creadoras del territorio. Además, el festival se presenta como una oportunidad de dinamizar la vida cultural y social de toda la comarca.

"El Fescamp es mucho más que un festival de música; es una celebración de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la convivencia", señalan. Además, destacan que "esta edición tendrá un marcado carácter reivindicativo, manteniendo una perspectiva feminista y antirracista, así como una visión crítica de la realidad comarcal. En esta ocasión, el evento estará especialmente marcado por el apoyo a la huelga indefinida que están llevando a cabo las maestras y el profesorado", dicen desde Escola Valenciana.

Programación para todos

Los asistentes podrán disfrutar de una programación pensada para todos los públicos, con servicios de restauración, zonas de descanso y algunas sorpresas. Toda la información actualizada puede consultarse a través de las redes sociales de la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre y del propio festival.

Cartel horarios FesCamp. / Levante-EMV

Con esta nueva edición, el FesCamp reafirma su compromiso con la difusión de la música en valenciano y con la construcción de un espacio cultural abierto, inclusivo y participativo.

Implicación

El impulso del festival ha venido dado por un equipo de maestros, profesores y jóvenes de la comarca que ha trabajado durante todo el curso para llevar a cabo una iniciativa que es posible gracias a la implicación del Ayuntamiento de Sagunt, el Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana, la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre, Escola Valenciana y PRO21 Cultural.

El certamen se celebra tras la Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre en Sagunt y, como asegura el alcalde, Darío Moreno, ha manifestado: “Acoger el FesCamp nos llena de orgullo como municipio, más todavía con La Fúmiga encabezando el cartel y acompañada de artistas fantásticos como Abril, Fades y Arre-A.K. Es el resultado del compromiso de nuestra ciudad con la cultura en valenciano y con la música como herramienta de cohesión social. Además, poder ofrecerlo de manera gratuita y abierta dice mucho de lo que queremos que sea Sagunto: una ciudad que cuida su lengua y pone la cultura al alcance de todo el mundo”.

El tiempo

Según AEMET, en cuanto a la previsión meteorológica para la jornada del festival, se esperan intervalos de nubes altas, una situación que, en principio, no afectará al desarrollo de las actividades programadas.