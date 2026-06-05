Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEscenarios huelga profesoresHotel de los bichosHorario Valencia Basket hoyBono Recuperem Turisme 2026El tiempo en ValenciaAtunes Puerto Xàbia
instagramlinkedin

Sagunt calienta motores para el festival donde se podrá ver gratis a La Fúmiga

El Fescamp combinará música en directo, ambiente festivo y un carácter reivindicativo en apoyo a la huelga de docentes

La Fúmiga, grupo de música en valenciano

La Fúmiga, grupo de música en valenciano / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

La 5ª edición del Festival en Valencià del Camp de Morvedre 2026 (FesCamp) llega este sábado a Sagunt. Se trata de un festival de música en valenciano que este año organiza el ayuntamiento saguntino y que se ha consolidado como una de las citas culturales de referencia para la promoción de la música y la cultura propia.

El festival prevé reunir "miles de asistentes en una jornada que combinará música en directo, ambiente festivo, compromiso con el valenciano y muchas reivindicaciones", como han destacado desde Escola Valenciana, la entidad que impulsó el certamen. El cartel de este año cuenta con la participación de varios grupos y artistas destacados de la escena músical valenciana, que ofrecerán actuaciones a lo largo de la tarde y noche: Abril, Fades, Arre AK y La Fúmiga. 

El certamen tendrá lugar junto al centro comercial l’Epicentre a partir de las 19:30 horas. Allí se podrá disfrutar de los conciertos de Abril (20 horas), Fades (23:30 horas) y Arre.A.K. (1 de la madrugada). Pero sin duda, uno de los más esperados será el de La Fúmiga (21:30 horas).

Festival con entrada gratuita

Los impulsores del certamen afirman que el FesCamps "nace con la voluntad de crear un espacio de encuentro para los jóvenes y fomentar el oficio crítico, responsable y en valenciano para dar apoyo a los creadores y creadoras del territorio. Además, el festival se presenta como una oportunidad de dinamizar la vida cultural y social de toda la comarca.

"El Fescamp es mucho más que un festival de música; es una celebración de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la convivencia", señalan. Además, destacan que "esta edición tendrá un marcado carácter reivindicativo, manteniendo una perspectiva feminista y antirracista, así como una visión crítica de la realidad comarcal. En esta ocasión, el evento estará especialmente marcado por el apoyo a la huelga indefinida que están llevando a cabo las maestras y el profesorado", dicen desde Escola Valenciana.

Programación para todos

Los asistentes podrán disfrutar de una programación pensada para todos los públicos, con servicios de restauración, zonas de descanso y algunas sorpresas. Toda la información actualizada puede consultarse a través de las redes sociales de la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre y del propio festival.

Cartel horarios FesCamp.

Cartel horarios FesCamp. / Levante-EMV

Con esta nueva edición, el FesCamp reafirma su compromiso con la difusión de la música en valenciano y con la construcción de un espacio cultural abierto, inclusivo y participativo.

Implicación

El impulso del festival ha venido dado por un equipo de maestros, profesores y jóvenes de la comarca que ha trabajado durante todo el curso para llevar a cabo una iniciativa que es posible gracias a la implicación del Ayuntamiento de Sagunt, el Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana, la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre, Escola Valenciana y PRO21 Cultural.

El certamen se celebra tras la Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre en Sagunt y, como asegura el alcalde, Darío Moreno, ha manifestado: “Acoger el FesCamp nos llena de orgullo como municipio, más todavía con La Fúmiga encabezando el cartel y acompañada de artistas fantásticos como Abril, Fades y Arre-A.K. Es el resultado del compromiso de nuestra ciudad con la cultura en valenciano y con la música como herramienta de cohesión social. Además, poder ofrecerlo de manera gratuita y abierta dice mucho de lo que queremos que sea Sagunto: una ciudad que cuida su lengua y pone la cultura al alcance de todo el mundo”.

Noticias relacionadas y más

El tiempo

Según AEMET, en cuanto a la previsión meteorológica para la jornada del festival, se esperan intervalos de nubes altas, una situación que, en principio, no afectará al desarrollo de las actividades programadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents