La Policía Local de Sagunt se refuerza

La Policía Local de Sagunt suma 23 nuevos efectivos a su plantilla, una incorporación que permitirá cubrir prácticamente la totalidad de los puestos previstos en el cuerpo municipal de seguridad que asciende a 126 funcionarios, según el catálogo de puestos de trabajo.

La presentación oficial de los agentes se ha celebrado esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento. Esto ha sido despues de haber finalizado la fase selectiva de la oposición, que acabará con el preceptivo curso de habilitación a realizar en el Ivaspe. Las nuevas plazas provienen de la Oferta de Empleo Público (OEP) del 2023 y de la ampliación de 10 más en la OEP de 2025.

El acto

Durante el acto, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, destacó la importancia de la incorporación de los nuevos agentes y explicó que el ayuntamiento había querido dar a este momento una mayor dimensión institucional. “Si esta incorporación de agentes era importante no solo para el Ayuntamiento de Sagunto, sino para toda la ciudad, era importante también que eso se transmitiera con un acto formal de bienvenida”.

Además, recordó que la labor de la Policía Local está estrechamente ligada al servicio a la ciudadanía e insistió en la necesidad de desempeñarla con humildad.

Presentación en el Ayuntamiento de los nuevos integrantes de la Policía Local de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

"Referente en la Comunitat"

Moreno puso también en valor la trayectoria del cuerpo y afirmó que la Policía Local de Sagunt es “referente en la Comunitat Valenciana y me atrevo a decir que en toda España”. Asimismo, animó a los nuevos agentes a aportar iniciativas e ideas que contribuyan a seguir mejorando el trabajo policial.

Por su parte, la concejala María José Carrera calificó la jornada como un día “muy importante” para la ciudad, ya que estas incorporaciones “representan más compromiso, más servicio público y más cercanía con nuestros vecinos y vecinas”. “Habéis elegido una profesión profundamente valiosa, la de estar al lado de las personas cuando más falta hace”, añadió.

Sobre su trabajo, Carrera resaltó la labor policial que nunca deben olvidar “la labor de servicio público y la humanidad con la que tratáis a las personas, porque detrás de cada aviso, de cada intervención y de cada problema siempre hay personas”.

El comisario principal de la Policía Local de Sagunt, Rafael de Manuel, subrayó que la meta alcanzada por los nuevos integrantes es fruto de su “esfuerzo, constancia y sacrificio”. Asimismo, recordó que ser policía “no es simplemente ejercer una profesión, es asumir una responsabilidad permanente con la sociedad”.

"No pueden defraudar"

De Manuel señaló además que los nuevos agentes “no pueden defraudar” la confianza depositada por el Ayuntamiento, los mandos del cuerpo, sus compañeros y la ciudadanía. En este sentido, destacó que el cargo supone “ponerse al servicio de los demás, proteger derechos, libertades, garantizar la convivencia y estar al lado de quienes nos necesitan”.

El responsable policial incidió también en los valores que deben regir la actuación de la Policía Local, entre ellos “la integridad, la honestidad, el respeto, la vocación de servicio, la cercanía al ciudadano, la responsabilidad y el compromiso con el interés general”.