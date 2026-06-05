Quart de les Valls se convierte desde hoy en una ciudad ibera y romana

En un escenario vivo del pasado es en lo que se convertirá en breve Quart de les Valls. El municipio del Camp de Morvedre revivirá la historia ibera y romana a través de recreaciones, talleres y actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento de Quart de les Valls presenta la I Trobada de Cultures Antigues (Ibers – Romans), una propuesta cultural y turística que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo día 7.

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el patrimonio histórico local y ofrecer una experiencia inmersiva que combina divulgación, entretenimiento y participación ciudadana, según señala la alcaldesa del municipio, Lara González.

Programación

La programación arrancará hoy viernes 5 de junio a las 19.30 horas con la inauguración oficial, que contará con la participación de las autoridades municipales y un desfile ceremonial de recreacionistas iberos y romanos. A continuación, a las 22.00 horas, se escenificará un enterramiento ibero, una representación que mostrará los rituales funerarios de esta cultura ancestral.

Cartel I Trobada de culturas antiguas / Ayuntamiento de Quart de les Valls

Los concejales de Cultura, Paqui Cayo y Jose Sevillà, han detallado que esta iniciativa nace con la voluntad de consolidarse como una cita anual de referencia en la comarca, fomentando el turismo cultural y dinamizando la economía local a través de la participación del comercio y la artesanía. El evento también pretende reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia entre el vecindario, poniendo en valor las raíces históricas del municipio.

El sábado 6 a partir de las 11.00 horas, se abrirá el Mercado Iberorromano, que ofrecerá durante toda la jornada una amplia variedad de actividades: talleres de vestimenta y peinados tradicionales, exposiciones de joyas históricas, venta de productos inspirados en la época, recreaciones de combates, desfiles y propuestas didácticas para los más pequeños.

Último día

El domingo 7 de junio continuarán las actividades del mercado durante la mañana, culminando con la clausura a las 12.00 horas, a cargo de la cronista oficial de la localidad, Carme Rosario.

En las jornadas participarán las asociaciones de “Sagvntvm Avgvsta”, “Heroes del Toyo” y “La Hermandad de Vallada”, quienes se encargarán de transmitir el estilo de vida de estas civilizaciones. Esta colaboración entre administración y tejido asociativo es clave para garantizar el éxito y la continuidad del encuentro, destacan desde el equipo de gobierno municipal.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía y visitantes de la comarca a participar en esta propuesta cultural, que convertirá Quart de les Valls en un punto de encuentro con la historia, ofreciendo una oportunidad única para descubrir cómo se vivía hace más de 2.000 años.