Sagunt apoya con fisuras la huelga educativa indefinida

La huelga indefinida que protagoniza el profesorado de la Comunitat Valenciana, con el apoyo generalizado del resto de la comunidad educativa, fue protagonista en el pleno de Sagunt. Fue gracias a una moción plenaria que firmaron el gobierno municipal (PSPV y EU-Podem) junto a Compromís y también apoyó Iniciativa Porteña, mientras que el PP y Vox se abstuvieron.

Los populares presentaron una enmienda a la totalidad, que leyó su portavoz municipal Ximo Catalán, con los principales cambios en la exposición de motivos, ya que los acuerdos propuestos eran muy similares, pero solo encontraron apoyo a su derecha política, ya que, como sentenció el concejal de Educación, Raúl Palmero, "no es momento de enmiendas, sino de exigir a la Generalitat que escuche las reivindicaciones de la comunidad educativa".

Intervención desde el público en defensa de la huelga educativa. / M.M.C.

El debate se abrió desde el público, donde se recordaron las reclamaciones que motivan la huelga y se hizo un repaso sobre las necesidades específicas en Sagunt. Otra vez Palmero tomó la palabra para leer la moción, que muestra el apoyo institucional al paro indefinido en defensa de "una educación pública, inclusiva, de calidad, dotada de los recursos necesarios y en valenciano". Además, condena las cargas policiales e insta al Consell a presentar una propuesta global, concreta, calendarizada y dotada presupuestariamente en respuesta a las reivindicaciones educativas.

Reivindicaciones

Ratios, plantillas, sustituciones, poder adquisitivo, carga burocrática, orientación y atención a la diversidad, plan de reforma de los centros educativos, negociación real y valenciano son los puntos que recoge el texto, que también pide reconocer la importancia del primer ciclo de Educación Infantil. Un último bloque se centra en las peticiones de Sagunt para construir dos colegios y un instituto, remodelar el centro de Formación Profesional Eduardo Merello, aumentar las plazas de FP y acometer las obras de accesibilidad y climatización de las infraestructuras existentes.

En el bando de sí, Roberto Rovira (EU-Podem) destacó que "estamos en un momento excepcional", del que lamentó que "el Consell no quiere resolver, porque no tiene voluntad de negociar". Además de señalar que las reivindicaciones de la comunidad educativa "van mucho más allá que una subida de sueldo", el edil se adelantó a las acusaciones de Vox al señalar que "evidentemente que la huelga tiene motivaciones políticas, concretamente contra las políticas del PP con las ratios, la lengua, las modificaciones curriculares o el deterioro de las infraestructuras". Rovira también apeló a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, para que "arregle" la situación "o se vaya a su casa".

Huelga histórica

También vehemente se mostró Maria Josep Soriano (Compromís), profesora jubilada que, como la gran mayoría de los intervinientes en el debate, destacó su "orgullo" por la "huelga histórica", que representa "un ejemplo de resistencia frente al ahogo al que está sometida la educación pública". También resaltó que el profesorado demuestra así su preocupación por el alumnado "a largo plazo". Antes de que Eduardo Márquez (IP) reiterara el apoyo de su formación y diera ánimo a los huelguistas fue el turno del portavoz de Vox, Alejandro Vila, quien centró sus palabras en defenderse de las acusaciones tanto de la propia moción como de los otros turnos de palabra.

En este sentido, hizo un repaso de las mociones presentadas en el pleno en defensa de la educación pública a lo largo de los últimos años, en muchos casos, como la propuesta de reservar una partida municipal para avanzar en la climatización de los centros escolares, que reiteró sin éxito, con la posición contraria del bloque de izquierdas. Vila admitió sentirse "especialmente dolido", ya que la redacción de la exposición de motivos "nos obliga a votar en contra".

Responsabilidad, seguridad y dignidad

Palmero fue el encargado de cerrar el debate con una defensa de la implicación del Ayuntamiento de Sagunt "por responsabilidad, seguridad y dignidad" en hacer múltiples arreglos en los centros educativos, "aunque no sea nuestra competencia". Un último mensaje para la comunidad educativa fue que "no estáis solos".