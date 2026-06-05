Sagunt rescata una parcela vendida en el ‘boom’ inmobiliario por la que litigó durante años

Casi 20 años ha tardado el Ayuntamiento de Sagunt en rescatar una parcela que vendió por algo más de 1,6 millones en los últimos estertores de la burbuja inmobiliaria. Fue a finales de julio de 2008, cuando se formalizó la enajenación de esta parcela de algo más de 5.000 metros cuadrados a favor de la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Nou Biourbanisme y Begar Construcciones y Contratas.

Su localización, en una de las principales zonas de expansión del Port de Sagunt, y sus características, con un planeamiento que permite la construcción de 82 viviendas de protección pública, han hecho que el departamento municipal de Patrimonio dé el paso de reinscribirla en el inventario de bienes y derechos como parte de los preparativos, todavía iniciales, para volver a sacarla al mercado, con el doble objetivo de aumentar la oferta residencial en un contexto de crisis y de financiar algunas de las inversiones previstas.

Vía judicial

Antes de disponer plenamente de estos terrenos, situados entre las calles Serra de Penàguila y Antonio Morcillo del SUNP VI Este, el ayuntamiento se vio envuelto en una tortuosa vía judicial, que se cerró de forma definitiva en 2017, después de poner el foco tanto en los pliegos de condiciones del concurso de enajenación como en las condiciones de la rescisión del contrato de venta.

Un momento de la sesión plenaria de este jueves. / M.M.C.

En el primer caso, una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de València anuló en 2010 dos criterios de la licitación. Se trataban de la valoración tanto de la experiencia en la construcción de viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana como de no haberse favorecido antes de una adjudicación del Ayuntamiento de Sagunt. Ese pronunciamiento obligaba a rescindir el contrato de venta, ya suscrito a esas alturas entre la UTE ganadora y el consistorio, y reiniciar el procedimiento.

Anulación de los pliegos

Un recurso de apelación de los servicios jurídicos municipales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permitió corregir las consecuencias de la anulación de parte del pliego de condiciones, ya que esta segunda sentencia ordenó recalcular la valoración de las ofertas. Sin tener en cuenta esos dos criterios, Nou Biourbanisme y Begar se mantenían con la máxima puntuación, así que el ayuntamiento pudo sortear este primer escollo, al menos aparentemente.

Y es que los retrasos provocados por la judicialización del expediente, así como los problemas para acabar los trabajos de urbanización del sector por parte del ayuntamiento, según argumentó la UTE, hicieron no solo que la adjudicataria pidiera la resolución del contrato, sino que exigiera una indemnización por daño emergente y lucro cesante de casi 3,6 millones de euros. Fue su respuesta al requerimiento municipal de que iniciara las obras de edificación, previo abono de casi 790.000 euros extra con motivo de la regularización de precios de las viviendas protegidas, ordenada desde la Generalitat.

Incumplimientos

En este caso fue el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de València es que determinó que había incumplimientos por ambas partes, así que ordenó la resolución del contrato de venta para que la parcela volviera a ser propiedad del Ayuntamiento de Sagunt a cambio de que las arcas municipales devolvieran a la UTE los cerca de 1,6 millones que había pagado por su adquisición. Un último fallo del TSJ, que dejó el caso en el mismo punto, cerró definitivamente la vía judicial, aunque no ha sido hasta casi una década después cuando el ayuntamiento ha dado el paso de volver a inscribirla en su inventario.

Fue en el pleno de este jueves, sin debate y con los votos favorables del gobierno local (PSPV y EU-Podem), Iniciativa Porteña y Compromís y las abstenciones de PP y Vox.

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Otras operaciones

En esta misma sesión también se dio luz verde a dos puntos similares para la incorporación al inventario de varios inmuebles municipales. Uno es la cafetería sobre el aparcamiento subterráneo de la avenida Doctor Palos, que se pretende sacar a licitación, y el otro se corresponde con la adquisición mediante permuta de varias parcelas que rodean la montaña de Sant Cristòfol a cambio de unos terrenos urbanos en el Port de Sagunt.