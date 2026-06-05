¡Estos son los ganadores del Concurso de Microcuentos de Levante-EMV!

Cientos de escolares del Camp de Morvedre han vuelto a hacer gala de su potente imaginación y sus dotes literarias dentro del Concurso de Microcuentos que organiza la delegación comarcal de Levante-EMV por 17º año consecutivo.

El certamen, que premia trabajos escritos en menos de 75 palabras, ha contado con la participación de numerosos centros educativos y ha reconocido a escolares de tercero a sexto de primaria.

El jurado integrado por Francesca Gimeno, Fina Mateu y la poetisa Roser Furió, se ha encargado de evaluar los trabajos en valenciano mientras los escritores Ruth M. Lerga, Alberto Rey y Olga Salar hicieron lo propio en castellano.

De nuevo, los premios han vuelto a estar muy repartidos por todo el Camp de Morvedre. Su fallo se dio a conocer ayer tras una comida en el restaurante Les Panses de Albalat dels Tarongers que reunió al alcalde de Canet d' En Berenguer, Pere Antoni Chordà, los presidentes de las Mancomunidades de Les Valls y La Baronia, Consol Duran y Salva Costa, así como a varios representantes de empresas patrocinadoras, Fertiberia y Saggas; entidades y firmas que hacen posible la convocatoria junto al consistorio de Sagunt y Holcim. A ellos se sumaron tanto Roser Furió como Rafa Tomás, que siempre ayuda con la selección previa de los textos para confirmar que cumplen las bases, así como la delegada de Levante-EMV en el Camp de Morvedre, Mónica Arribas.

Autoridades, representantes de firmas patrocinadoras y de Levante-EMV. / Levante-EMV

Valenciano

En 3º de Primaria, en valenciano, el primer premio es para Noa Fernández, alumno del CEIP L’Ermita de Benifairó; el segundo ha recaído en Pau Los Santos, del CEIP Quartell; y el tercero en Marouan Chetta, también del CEIP Quartell.

En 4º de Primaria, todos los premios fueron para alumnas del colegio San Vicente Ferrer-FESD de Sagunt. La ganadora fue Natalia Cardo, seguida de Emma Prats y Leyla Carrasco.

En 5º de Primaria, el primer premio ha sido para Arnau Miró, del CRA Benavites-Quart de les Valls, Aulari de Quart. El segundo, para Lola Chuliá, del mismo centro, y el tercero para Xavi Paradís, del CEIP L’Ermita de Benifairó de les Valls.

Ya en 6º de Primaria, el primer premio ha ido para Nicolás Sabio, alumno del CEIP Santa Anna de Quartell; el segundo para Maria Alepuz, de Petrés; y el tercero para Cristóbal Navarro, del CEIP La Muralla de Canet d’en Berenguer.

Logo del concurso realizado por Xavi Sepúlveda. / Levante-EMV

Castellano

En la modalidad de castellano, los galardones también reconocieron el trabajo de muchos estudiantes de la comarca, si bien se decidió dejar desiertos los premios de tercero de primaria al considerarse que textos presentados no se ajustaba bien a las bases de la convocatoria de este año, que exigían crear un texto literario de principio a fin en menos de 75 palabras con el tema "mi barrio".

Pero sí se ha decidido dar un reconocimiento a una persona con necesidades educativas especiales que no competía con el resto y ha presentado un conmovedor texto: Ángel Berman Escobar, un usuario de la cooperativa Socoltie.

En 4º de Primaria, todos los premios han ido a parar a alumnos del colegio San Vicente Ferrer-FESD de Sagunt: El primero ha sido para Sofía Garrido Colmenero, el segundo ha recaído en Pau Ferrer García y el tercero, en Leonardo Pastor Hurtado.

En 5º de Primaria, la ganadora es Sarah Skot Leigue, alumna del CEIP Santa Anna de Quartell. El segundo premio ha reconocido a Lia Giménez Vilalta, del CRA Benavites-Quart de les Valls, Aulari de Quart, y el tercero a Anna Tel Pañego, estudiante del colegio San Vicente Ferrer-FESD de Sagunt.

Finalmente, en 6º de Primaria, el primer premio ha sido para Jimena Bonilla Martínez, alumna del CEIP La Muralla de Canet d’en Berenguer. El segundo y tercer premio se han ido hasta el colegio Vilamar de Port de Sagunt gracias a los trabajos de María José Romero y Várbara Vosrhkova, respectivamente.

Criterios

En todos los casos, el jurado ha elegido los textos teniendo en cuenta su originalidad, calidad literaria y capacidad para transmitir historias de principio a fin y emociones en apenas unas líneas.

En esta ocasión, el premio al colegio que más microcuentos ha enviado ha correspondido al colegio Vilamar del Port de Sagunt.

Los textos ganadores y el de Ángel Berman Escobar serán publicados el próximo miércoles, día 10, en la edición impresa y digital del periódico. Al día siguiente, los premiados podrán acudir a recoger su diploma y diversos regalos a la delegación de Levante-EMV situada en la calle Camí Reial, 40,1º de Sagunt.