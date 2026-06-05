Alerta a la Conselleria de una posible "huelga encubierta" en un colegio de Canet

Un padre ha presentado una queja ante la Conselleria de Educación alertando de una posible 'huelga encubierta' en un colegio público de Canet d'en Berenguer, algo que desde el centro se ha negado a preguntas de Levante-EMV. Tal y como asegura el denunciante, desde el inicio de las movilizaciones y después de una primera semana donde se cumplieron los servicios mínimos, la asistencia del profesorado al centro se ha situado muchos días en un 80% pero esto no ha implicado la reanudación de la programación ordinaria.

Según apunta, "a pesar de que la presencia de los docentes es mayoritaria y están recibiendo sus retribuciones salariales", el alumnado lleva "un mes sin recibir la docencia correspondiente" a lo que añade que "los menores pasan jornadas en el patio o viendo películas, sin realizar ni seguir la programación didáctica obligatori"a.

Unas características de "huelga encubierta"

A pesar de asegurar entender y respetar "escrupulosamente" el derecho constitucional a la huelga del profesorado, remarca que eso "implica la ausencia en el puesto de trabajo y la retirada del sueldo". Por ello, insiste en que la situación del CEIP La Muralla de Canet, "tiene las características de una 'huelga encubierta', ya que los docentes acuden, reciben su salario, pero se niegan a impartir clase", asegura en su informe enviado a la Inspección Educativa.

En relación con eso, critica lo que considera una "situación que vulnera el Derecho a la Educación de los alumnos, así como el deber de la Administración de garantizar el interés superior del menor y el cumplimiento del calendario escolar oficial".

Fachada del CEIP La Muralla de Canet / CEIP La Muralla

Lo que solicita

Por todo esto, el padre denunciante ha solicitado una Inspección de Educación al centro para que se pueda "fiscalizar las actas de asistencia del profesorado y verifique las actividades que se están realizando". Además, ha pedido que se inste a la dirección del centro a "restablecer la actividad lectiva normalizada para todos los alumnos profesores no estén ejerciendo legítimamente su derecho a huelga".

Finalmente, ha demandado que, en caso de que se demostrase que "se está cobrando el salario sin prestar el servicio lectivo correspondiente de forma deliberada, se abran los expedientes informativos o disciplinarios oportunos por dejación de funciones y faltas muy graves contra el derecho a la educación de los menores."

Respuesta del centro

Desde la dirección del CEIP La Muralla han negado tajantemente las acusaciones de 'huelga encubierta' realizadas por este padre y aseguran que lo que expone "no es cierto". La situación denunciada por este padre no es un hecho aislado. En el buzón de quejas habilitado por la Conselleria de Educación se han recibido hasta 55 quejas concretas de padres de alumnado en el mismo sentido, hecho que está en manos ahora de la Inspección educativa. Además, se han recibido también quejas por exceso de calor en las aulas.