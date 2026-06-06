Arrelant Dansa crece en La Baronia

'Arrelant dansa', una apuesta de la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana comisariada por el colectivo Hort Art, rebrota en la Baronia. La quinta edición de este proyecto se está desarrollando del 1 al 6 de junio en Petrés, Gilet y Albalat dels Tarongers.

La Baronia Baixa experimenta en esta primera semana de junio la llegada de bailarines que crean en espacios tan especiales como la Font del Pi de Gilet, el Castell de Petrés o el Pla del Molí d’Albalat dels Tarongers.

Una potencia del arte y cultura

Una iniciativa que pretende potenciar el arte, la cultura y sobre todo la interacción entre los vecinos de las localidades con los artistas. La creación en clave de danza es esencial como fundamento de la cultura cada vez más afianzada en lo próximo, lo local, lo verdaderamente significativo y vivenciado.

Arrelant dansa en un ensayo / Levante-EMV

'Arrelant Dansa' nace de la mano de Alexsandro Guerra y Pere Bodí quienes desarrollan una programación anual de danza en espacios rurales con el objeto de interconectar la danza, el medio ambiente y la expericiación comunitaria de la cultura.

En las anteriores ediciones 'Arrelant dansa' ha logrado articular un numeroso grupo de seguidores que protagonizan talleres y ante todo disfrutan de las propuestas de los artistas que viven durante este periodo en la zona.

Petrés ha acogido la propuesta de Julia Zac, "en el taller pretendía ante todo jugar; entiendo la experiencia como un juego en el que los participantes deben dejarse llevar". En Gilet ha desarrollado su propuesta el Col·lectiu DLG con Bernat Macià y Cristina Valdivielso, mientras que en Albalat dels Tarongers, Cristina Martí es la encargada de dinamizar la propuesta.

Recorrido por 3 pueblos

Las muestras abiertas de los procesos artísticos se presentarán este sábado 6 de junio, en un recorrido que empezará a las 18.30 en Petrés, 19.30 en Gilet y 20.30 en Albalat.

Una vez más los comisarios de la propuesta Alex Guerra y Pere Bodí impulsan un proyecto que vertebra arte, experiencia comunitaria y nuevos lenguajes. La danza que se depositaba como semilla en la Baronía, ha crecido en su quinta edición y cuenta con un enraizamiento protagonizado por numerosas personas que esperan la celebración del proyecto/ festival.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Diputació de València y los ayuntamientos de Petrés, Gilet y Albalat dels Tarongers.