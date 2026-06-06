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La casa natalicia de Joaquín Rodrigo suscita interés municipal en Sagunt

La administración local mantiene conversaciones con la Asociación de Cazadores para una posible adquisición

Vista del edificio, sede de la Asociación de cazadores.

Vista del edificio, sede de la Asociación de cazadores. / Daniel Tortajada

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Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha mostrado interés por la adquisición del edificio donde se ubica la sede actual de la Asociación de Cazadores de Sagunt.

La administración local está manteniendo conversaciones con la entidad tras conocer su intención de ponerla a la venta, tal y como han adelantado desde el mismo consistorio a Levante-EMV.

Tanto es así, que el mismo ayuntamiento ha realizado una tasación del inmueble dada su importancia, ya que hay que recordar que se trata de la casa natalicia del compositor Joaquín Rodrigo. Un edificio de finales del s. XIX, con la estética modernista del momento.

Dependencias del primer piso.

Dependencias del primer piso. / Daniel Tortajada

Conversaciones

La opción de venta que se ha planteado desde la Asociación de cazadores ha llevado a ambas partes a mantener contactos al respecto, sin que por ahora, se haya llegado a acuerdos.

Desde el ayuntamiento también aseguran que no se ha hecho una oferta firme de compra y se insiste, que por el momento se está hablando. Conversaciones que se llevan produciendo desde antes de que el inmueble saliera al mercado, matizan.

Vistas del edificio.

Vistas del edificio. / Daniel Tortajada

Edificio

En cuanto al precio de venta es 1.185.000 euros, cantidad que resulta de la tasación que ha realizado la asociación, tal y como avanzan a este diario.

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Esta sede, de casi 500 metros cuadrados, que está dotada de una planta baja, donde actualmente se ubica el bar; una primera planta, habilitada para secretaría y una sala de reuniones, un segundo piso y una terraza. n

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