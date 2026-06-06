CB Puerto, el ascenso que no pudo ser

El CB Puerto compitió al máximo nivel en la fase de ascenso a Segunda FEB, pero finalmente se quedó a las puertas de un hito histórico. Aunque éste es el objetivo de la entidad para las próximas temporadas, esta vez se quedó a 40 minutos de conseguirlo.

El Club Baloncesto Puerto de Sagunto regresó de Badajoz con la cabeza bien alta después de haberlo dado todo en la cancha en un fin de semana intenso en lo baloncestístico. El primer equipo de la entidad disputó la fase de ascenso a Segunda FEB, compitiendo de tú a tú contra las mejores canteras y proyectos de la categoría, y demostrando que el baloncesto porteño tiene un hueco en la élite nacional.

El conjunto dirigido por David Martínez afrontó esta cita histórica con la ilusión y la confianza que respaldaban una temporada regular sobresaliente. Desde el salto inicial, los valencianos dejaron claro que no iban como meros invitados: lograron una victoria de prestigio ante el Uros de Rivas (Madrid) y mantuvieron plenas opciones de ascenso hasta los instantes decisivos del torneo.

Jugadores del CB Puerto. / Levante-EMV

A pesar de que el billete a la Segunda FEB se escapó por muy poco, la imagen del equipo ha sido inmejorable. El CB Puerto exhibió carácter, compromiso y un juego de alto nivel frente a rivales de enorme entidad. Esta participación pone el broche de oro a una campaña que confirma el crecimiento deportivo de la estructura del club y lo consolida como uno de los grandes referentes del baloncesto en la Comunitat Valenciana.

La marea rojinegra crece

Uno de los puntos más emotivos de la fase final fue el masivo respaldo que recibió el equipo. Desde la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla se ha querido trasladar un "agradecimiento infinito" a los aficionados, familiares y amigos que se desplazaron hasta Extremadura.

“Han hecho que nuestros jugadores se sintieran como en casa pese a estar a más de 700 kilómetros de distancia. Su apoyo en las gradas ha sido constante y fundamental durante todo el fin de semana”, han manifestado fuentes oficiales del club.

Con este playoff, el CB Puerto puso el punto final a una temporada para el recuerdo. La entidad cierra el curso con la satisfacción del deber cumplido, el orgullo de haberlo dado todo en la pista y la firme certeza de que este grupo ya trabaja con la mirada puesta en el futuro para volver a pelear por el ansiado ascenso tras escapársele de las manos por 9 puntos contra el conjunto de Tres Cantos.