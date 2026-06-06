El consistorio de Sagunt mueve ficha para proteger el entorno natural del Castillo

La protección de la montaña del Castillo de Sagunt es el objetivo marcado por el Ayuntamiento de Sagunt en la moción que el pleno aprobó a propuesta de Compromís y con una enmienda del Partido Popular en el marco de la celebración del día Mundial del Medio Ambiente.

La formación valencianista reivindica la protección de las 42 hectáreas del entorno natural del monumento, que cuenta con una gran biodiversidad y valor patrimonial, cultural e histórico. A pesar de las abstenciones de Vox y los votos en contra de Iniciativa Porteña, la propuesta salió adelante con el apoyo del resto de partidos políticos.

El debate

Durante su intervención, la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, defendió que el "patrimonio que tenemos a nuestro alrededor es muy relevante, así como su biodiversidad y cualidad paisajística, que habría que cuidar". En su moción, los valencianistas detallan que "el Castell de Sagunt es un espacio monumental excepcional. Además, las murallas, las vertientes rocosas, las zonas de matorral y los espacios humanizados de su entorno forman un mosaico de hábitats que acoge una biodiversidad de elevada riqueza, a la vez que un patrimonio histórico excepcional. A pesar de que es un espacio muy modificado por la acción humana, atesora más de 200 especies, según los registros de INaturalist. Aun así, su potencial puede duplicar esta cifra”.

"Es nuestro skyline"

En este sentido, la portavoz continuó pidiendo una "protección de la naturaleza, hacerlo con alegría y con sentimiento de pertenencia, ya que estamos muy orgullosos de nuestro municipio y creo que la muralla, cuando venimos de viaje, marca nuestro 'skyline' y sabemos que estamos en casa. Pues ahí hay una montaña y un ecosistema que hay que proteger". Además, Picó añadió que, "aunque ahora hay catalogadas más de 200 especies, entre fauna y flora, consideramos que se puede llegar a tener unas 500, es decir, duplicar las existentes. Estamos hablando de un recurso de educación ambiental extraordinario, porque está al lado de casa".

Asimismo, Picó planteó “un proyecto innovador para proteger la Montaña del Castell no solo como paraje natural municipal, sino como un laboratorio real para experimentar en un modelo de preservación interdisciplinario, que fomente la conservación ambiental, pero también la investigación, el turismo responsable y la participación ciudadana".

Maria Josep Picó y detrás la Montaña del Castillo de Sagunt. / Compromis Sagunt

Con relación a esto, Picó explicó que la "Unesco trabaja en esta línea, en cómo el patrimonio conserva y atesora una gran cantidad de naturaleza y biodiversidad. Una perspectiva alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Consideramos que sería interesante explorar una figura de protección en conjunto del ayuntamiento con los departamentos autonómicos de Cultura, Turismo y Medio Ambiente, además de la Diputació de València”, declaró la portavoz valencianista.

Enmienda

A la propuesta se Compromís se añadió una enmienda del PP, defendida por su portavoz, Ximo Catalán. En ella, propusieron "instar al Ministerio de Cultura a incorporarse a los trabajos de estudio coordinación y conservación de la Montaña del Castillo de Sagunt, atendiendo a su condición de titular, con la finalidad de garantizar una actuación coordinada entre todas las administraciones competentes en materia de patrimonio histórico, conservación ambiental e investigación y promoción cultural".

Picó cerró el debate incorporando la enmienda y recordando que "a lo largo de la legislatura hemos propuesto un 'hub' de educación sostenible para impulsar un modelo económico basado en el Medio Ambiente; la protección del Marjal dels Moros como reserva natural; la declaración de la Montaña de Romeu como paraje natural municipal; el acondicionamiento de Les Escales; una red de refugios climáticos para la protección de la salud de la ciudadanía; la protección de los bosques del municipio y más zonas verdes; la renaturalización de la ciudad y la elaboración de un proyecto para optar al galardón europeo de Green Leaf; o la preservación del suelo fértil de alto valor agroecológico de Montíber. Consideramos que es la hora de la Montaña del Castell".