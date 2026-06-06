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El Hospital de Sagunt recibe las últimas novedades sobre cirugía reconstructiva ósea

El centro ha recibido la visita del Mobile Education Centre, con los instrumentales y las últimas novedades sobre Traumatología para osteosíntesis de extremidades

Profesionales del Hospital de Sagunt en el Mobile Education Centre

Profesionales del Hospital de Sagunt en el Mobile Education Centre / Levante-EMV

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Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

El Hospital de Sagunt ha recibido la visita del Mobile Education Centre (MEC). Los profesionales han tenido la oportunidad de conocer los instrumentales y las últimas novedades del porfolio del servicio de Traumatología para osteosíntesis de extremidades.

"La osteosíntesis se trata de una cirugía reconstructiva que tiene como objetivo estabilizar y unir los extremos de un hueso roto tras una fractura, una osteotomía o una no unión en casos de fractura previa. Los fragmentos se estabilizan utilizando dispositivos mecánicos, lo que permite la curación completa o parcial de los músculos, así como recuperar la función articular", afirman.

La jornada

A lo largo de la jornada, tanto los profesionales del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología como otros profesionales interesados, han podido poner en práctica las técnicas quirúrgicas a través de la realización de diversos talleres en las siete mesas de las que dispone el Mobile Education Centre.

Talleres en el Hospital de Sagunt.

Talleres en el Hospital de Sagunt. / Levante-EMV

Las novedades

Entre las últimas novedades que han podido visitar se encuentra: un "sistema integral de enclavado intramedular" diseñado para tratar una amplia gama de fracturas del fémur proximal y fracturas asociadas, así como también un sistema de hemiartroplastia de codo, "única en el mercado, con vástagos cortos y largos de húmero con distintos anchos".

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El sistema de reconstrucción de pie para varias indicaciones que suministra implantes e instrumentos específicos diseñados para "satisfacer las demandas exclusivas del antepié y el mesopié", ha sido otra de las novedades presentadas.

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