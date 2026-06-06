El mototurismo relanza el hermanamiento de Sagunt y Millau en su 20 aniversario
La conexión de dos grupos de aficionados permitió una visita muy especial que reforzó el vínculo oficial a través de una nueva actividad a la que ya se quiere dar continuidad
El 20 aniversario del hermanamiento de Sagunt con la ciudad francesa de Millau evidenció la vitalidad de esos lazos con la participación de los concejales saguntinos, Patricia Sánchez y Roberto Rovira en los diversos actos programados en la localidad gala, pero también con otras gestadas desde la misma sociedad civil. La más novedosa y llamativa fue la realizada por el grupo de mototurismo senior de la Sociedad Vitivinícola de Sagunt, que celebró en Millau el 20 aniversario del hermanamiento de la ciudad con la localidad francesa y, al mismo tiempo, el 150 aniversario de la entidad saguntina.
El viaje lo realizaron 19 personas de ambos núcleos de la ciudad que fueron recibidos por el Presidente del Comité de Hermanamiento, Dominique Torres y el Grupo Mototurismo “Les Griffs”, que acudió a recibirles y les acompañó en todo momento.
Actos y exposiciones
La expedición participó en los diversos actos organizados por el Comité de Hermanamiento con motivo del aniversario. En uno de estos actos “entronizaron” al Presidente de la Sociedad Vitivinícola, Antonio Bru y al Presidente de la asociación de comerciantes (Asceysic) José Luis Doblaré como embajadores del queso Roquefort en Sagunt y Port de Sagunt. Doblaré, además, tuvo una reunión con su homólogo en Millau, donde intercambiaron impresiones e ideas de la actualidad del pequeño comercio.
Asimismo, se celebró una recepción en el Ayuntamiento de Millau con el alcalde y las autoridades a la que acudieron junto a los concejales de Sagunt, Patricia Sánchez y Roberto Rovira, a quienes el grupo agradeció su colaboración para llevar a cabo este encuentro que, como explicaban desde la entidad a Levante-EMV, tenía como objetivo "reforzar el hermanamiento con una nueva actividad y deporte en común con Millau".
En el mismo acto se dio a conocer la historia de la sociedad Vitivinícola y, además, se obsequiaron camisetas del grupo saguntino con los escudos de ambas ciudades. También se entregó un “Socarrat” con el Toro de Arse, en agradecimiento al Comité de Hermanamiento y a su presidente, Dominique Torres.
Paella gigante
Para finalizar la jornada, se celebró una cena de hermanamiento, con una paella gigante que obsequió el Ayuntamiento de Sagunt, amenizada por grupos musicales y de baile de Millau.
Con esta nueva actividad conjunta se prevé una próxima visita del grupo de mototurismo de Millau a Sagunt, ampliando así una actividad más de hermanamiento entre ambas ciudades.
Exposición de Higueras
Los actos del 20 aniversario en Millau también inlcuyeron una muestra de fotografías del saguntino Juan Higueras pues fue invitado por Dominique Torres y por Christopher Lirón. Esto le convirtió en el único invitado de los ocho artistas que acudieron por primera vez desde Sagunt a Millau, dejando claro que esa vertiente cultural también sigue viva.
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