Nueve medallas y un oro confirman el gran momento del Club de Lucha Camp de Morvedre

El Club de Lluita Camp de Morvedre firmó una destacada actuación en los Campeonatos de España Sénior de Luchas Olímpicas, Sambo Playa y Lucha Playa, disputados los días 30 y 31 de mayo en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt y en la zona de playa del Pantalán. El club local cerró la competición con nueve medallas, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, además de un subcampeonato, un tercer puesto y una cuarta posición en las clasificaciones nacionales por equipos.

Más allá de los resultados deportivos, el campeonato también fue un éxito organizativo para el club, que logró reunir a cerca de 400 deportistas, superando la participación registrada en las dos últimas ediciones. La organización contó con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y Esport Sagunt, así como del Club de Gimnasia Morvedre, que ofreció una exhibición durante la presentación, del grupo de recreación histórica Saguntum Augusta, encargado de ambientar la entrega de trofeos, y de la empresa Quattre Internet, que proporcionó parte de la infraestructura.

Lucha olímpica

En la competición de luchas olímpicas destacó especialmente Pau Gimeno, que se proclamó campeona de España sénior en la categoría femenina de 55 kilos. La luchadora del Camp de Morvedre confirmó así el gran momento de forma que en el que está asi como la progresión de los últimos años bajo la dirección técnica de Pedro Ojeda.

Otra de las imágenes destacadas del campeonato la protagonizó Raúl Gallur Fernández. El veterano regresó a la competición tras su retirada y consiguió una meritoria medalla de bronce en lucha grecorromana de 130 kilos. Muy cerca del podio se quedaron también Lucas Castán, quinto en grecorromana (97 kilos), y Alan Ferrera, cuarto clasificado en lucha libre olímpica (+125 kilos).

En cuanto a las modalidades de playa aportaron buena parte del medallero para el club saguntino. Ainhoa Gimeno logró dos subcampeonatos de España, uno en lucha playa y otro en sambo playa dentro de la categoría U17 de 65 kilos. Por su parte, Mar Cortés consiguió dos medallas de bronce en ambas disciplinas y categoría.

Podium de Ainhoa y Mar / Levante-EMV

Sambo playa

También subieron al podio Pau Gimeno y Gor Zograbian, ambos con medallas de plata en sambo playa, mientras que Sergei Zograbian obtuvo el bronce. Hugo Jurado Gil rozó las medallas con una quinta posición, al igual que Pau Gimeno en lucha playa, donde terminó cuarta.

A estos resultados se suman los éxitos conseguidos durante el mes de mayo por otros representantes del club. El pasado 23 de mayo, Micaela Aránguiz se proclamó campeona de España sub 13 en Sevilla, mientras que Pau Gimeno obtuvo el subcampeonato de España universitario en Granada el 16 de mayo, compitiendo además en una categoría de peso que no se ajustaba a su peso habitual de competición.