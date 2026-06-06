Sagunt sigue la estela de Canet e impulsará la monitorización de sus playas

El Ayuntamiento de Sagunt está dispuesto a hacerse cargo de la instalación en sus playas del norte de un sistema de vigilancia para monitorizar en tiempo real el movimiento de la arena recientemente depositada y la evolución de la costa. Así lo acordó el pleno por unanimidad a raíz de una propuesta del PP, que no renuncia a la colaboración tanto económica, con fondos europeos, estatales y autonómicos, como administrativa por parte de Canet d'en Berenguer, que ya cuenta con una red de boyas inteligentes para recabar toda la información necesaria.

El portavoz popular, Ximo Catalán, inició el debate admitiendo la satisfacción que supone la ejecución del trasvase de arena, que "nos va a permitir disfrutar de nuestras playas este verano". El edil también señaló las "dudas" que rodean a la durabilidad de la intervención, sobre la que se preguntó que "cuantos temporales van a ser necesarios para que, esperemos que no, volvamos a la situación anterior".

Así y además de la implantación de sistema de información, la moción reclama "soluciones definitivas y sostenibles, como arrecifes artificiales o espigones exentos sumergidos, para frenar la regresión de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa". Y es que "no solo estamos hablando de arena, sino de viviendas en primera línea, la tranquilidad de cientos de familias y un patrimonio natural que forma parte de la identidad de nuestro municipio", subrayó Catalán.

Ejemplo

Además de aceptar las pequeñas modificaciones planteadas por el resto de grupos, como la petición de EU-Podem para implicar también a la Generalitat o la de Compromís para hacer lo propio con las universidades, Catalán especificó que la idea principal de la moción es seguir el ejemplo de Canet.

El popular coincidió con otras voces en que Sagunt no podía instalar hasta ahora las boyas, debido a los drásticos cambios provocados por el depósito de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena, aunque puntualizó que "no habría que retrasarse más de finales de este verano, cuando nos encontraremos con temporales cuyos efectos ya se deberían registrar".

Vigilancia ambiental

En el turno de réplica, el concejal de Playas, Roberto Rovira, recordó que el proyecto de regeneración "contempla la vigilancia ambiental a través de una consultora de Castellón". El concejal de Esquerra Unida aprovechó este debate para aludir a la regresión que también sufre el tramo de costa al sur del puerto comercial de Sagunt, un tema que "también hay que tratar".

Una votación en el pleno de Sagunt de este jueves. / Ayuntamiento de Sagunt

Desde Compromís, Maria Josep Picó, se interesó por el proyecto "parecido al de Canet", que se presentó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un guante que recogió el alcalde, Darío Moreno, para informar sobre las últimas novedades. Por una parte, admitió los primeros contactos con la empresa encargada de las boyas inteligentes en Canet, con el objetivo de "aprovechar las sinergias positivas".

Trabajo

Sobre imitar este ejemplo, el socialista apuntó que "todavía tenemos trabajo para determinar el dinero que sería necesario y la fórmula de licitación", aunque admitió que "seguimos avanzando en esa línea". A continuación, Moreno quiso diferenciar entre esa monitorización y las medidas necesarias para la retención de arena.

Prueba innovadora

A ese respecto, se refirió a la convocatoria abierta por el ministerio de Diana Morant para que las empresas especializadas presenten propuestas innovadoras para evitar la fuga de sedimentos, que se aplicarían en pruebas tanto en la costa asturiana como en Sagunt y Canet. Sin embargo, Moreno puntualizó que "es un procedimiento administrativo largo, que no sabemos el tiempo que puede llevar".