Solución provisional en Canet a los problemas de la Senda Blava

Canet d'en Berenguer ha dado solución provisional a los problemas de acesos que presentaba la Senda Blava a su paso por el municipio. Una pasarela de madera es la medidapor la que ha optado el ayuntamiento para salvar la zanja de agua que se ha creado en medio del sendero en la parte que afecta a Canet. La medida ya ha sido comunicada a la Demarcación de Costas, tal y como han adelantado a Levante-EMV desde el ayuntamiento.

La pasarela de madera en la Senda. / Ayuntamiento de Canet

Según el alcalde de la localidad "la situación no se podía prolongar más tiempo, ya que estamos hablando de un tema de seguridad de los viandantes que pasan a diario por esta zona". Pere Antoni, añadía que la tabla de madera que se había puesto, con buenas intenciones, no es la mejor de las altrenativas, ya que implicaba un riego añadido al ser muy estrecha por la que el equilibrio se podia perder rápidamente y generar alguna caída. Por otro lado, recordaba que esta obligaba a las personas que iban en bicicleta o en patín a bajar del medio y pasarlo por la tabla con lo que esto conllevaba.

Este es el estado de hace unos días / LEVANTE-EMV

Solución provisional

Por otro lado, desde el consistorio tambien se puntualiza que se trata de "una solución provisional y desmontable, que solo se mantendrá durante la campaña estival para garantizar la seguridad de las personas que recorren el sendero". El presidente de la corporación añadía que la pasarela improvisada "tampoco supone un obstáculo para el paso del agua ni la desembocadura".

Cabe recodar que Costas ha denegado a Canet el asfaltado con hormigón impreso de 50 metros de tramo del paseo por entener que la zona es un desagüe natural del agua y que no debe realizarse ninguna actuación que pueda impedir esta salida al mar.