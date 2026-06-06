La vivienda en Sagunt cuesta un 65 % más que hace tres años

La escalada inmobiliaria en Sagunt ha dejado de ser una subida gradual para convertirse en un estallido en los precios. Así se desprende del último informe publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana donde se recopilan los datos de tasación elaborados por las empresas pertenecientes a la Asociación Española de Análisis del Valor.

Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda en la capital del Camp de Morvedre se situó en 1.623,9 euros por metro cuadrado, la cifra más elevada registrada en un inicio de año desde 2007.

Los datos se sustentan en la tasación de 251 inmuebles, cerca de un centenar menos que en el trimestre anterior y un 30 % menos que en el mismo periodo de 2025. La práctica totalidad de las viviendas valoradas corresponden al mercado de segunda mano, que concentra, actualmente, la demanda ante la escasez de obra nueva.

Viviendas nuevas

De las 251 tasaciones realizadas entre enero y marzo, 239 corresponden a viviendas con más de cinco años de antigüedad. Este segmento alcanzó un valor medio de 1.623,9 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en el principal motor del encarecimiento inmobiliario en la ciudad.

La situación es muy distinta en la vivienda nueva. Apenas se registraron 12 tasaciones durante el trimestre, frente a las 32 del último trimestre de 2025 y las 27 contabilizadas a comienzos del pasado año. Una muestra tan reducida que impide establecer una referencia fija sobre la evolución de los precios en este mercado.

Viviendas en construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Nuevo repunte

Según el informe, el precio medio de la vivienda en Sagunt en los primeros meses del año se posiciona en casi los 1.630 euros por metro cuadrado, la cifra más alta registrada desde el mismo periodo de 2007 en el municipio.

Ese mismo año el precio medio de la vivienda tocó techo hasta llegar a los 1.650 euros por metro cuadrado lo que supuso una subida de un 17,7 % con respecto a 2006. A partir de este momento, el mercado se desplomó hasta tocar el fondo en 2018 donde se registra el dato más bajo con respecto a los primeros meses del año con una media de 738,5 euros por metro cuadrado. Una bajada de más del 50 % en 10 años, según los datos oficiales publicados por el Ministerio y que hasta hoy ha vuelto a subir más del doble rozando el 120 % más caro.

A pesar de estos datos, hay que mencionar que la subida en comparación con otros ámbitos territoriales, Sagunt no supera los precios medios de la provincia de València, que roza los 2.000 euros por metro cuadrado o los casi 1.900 euros en el caso de la Comunitat Valenciana.

Evolución del mercado

La comparativa de cómo ha evolucionado el primer trimestre en el último trienio responde a una aceleración en el mercado de la vivienda que recuerda a las dinámicas previas a la crisis de hace veinte años. En el primer trimestre de 2023 se registró una media por metro cuadrado de 982,3 euros. Los datos no mienten y es que, en apenas tres años, el coste de la vivienda en Sagunt se ha encarecido más del 65 %.

Para una vivienda de 120 metros cuadrados, lo que hace tres años costaba alrededor de los 118.000 euros, en la actualidad, sería muy complicado encontrarla por menos de 195.000 euros.

A vistas que este problema tiende a empeorarse, Sagunt no es de los municipios donde es más caro encontrar vivienda en la provincia de València. Entre las ciudades de más de 25.000 habitantes, la capital del Morvedre se posiciona en octava posición, desde los 2.907,9 euros por metro cuadrado en València hasta los 984 euros en Algemesí. Por encima de Sagunt se encuentran Oliva, Gandia o Catarroja mientras que por debajo están Alaquàs, Aldaia o Sueca.

Comparación autonómica

Asimismo, respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante supera con creces a las demás. Y es que, en municipios como Xàbia, Benidorm o Calp, el precio medio por metro cuadrado supera los 3000 euros. Por otro lado, el valor medio de los inmuebles tasados en las principales ciudades de la provincia de Castellón, Vinaròs (1632 euros) es el único municipio que supera, por un mínimo, el precio de Sagunt mientras que, la propia ciudad de la Plana (1526,6 euros), Benicarló (1268,4 euros) o Almassora (1223,4 euros) se quedan por debajo.