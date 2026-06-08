Galardón para un cortometraje de una productora de Canet

El cortometraje 'Exilios', producido por Fresno Films de Canet d'en Berenguer y escrito y dirigido por Dani Reina, fue premiado este pasado sábado en la gala de clausura de la XVII edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Humans Fest, festival calificador para los Premios Goya.

Reina fue galardonado con el Premio EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià) a Mejor Guion de cortometraje valenciano. El jurado formado por Laura Grande, Iñaki Sánchez Arrieta y Jordi Núñez otorga este premio “por su capacidad de tejer un relato emocionante y revelador en el que las heridas colectivas dialogan íntimamente con las de sus personajes”.

Qué es 'Exilios'

'Exilios', que se estrenó a nivel nacional en el marco del festival, es una producción de la productora afincada en Canet d´en Berenguer Fresno Films, fundada por Mónica Fernández Menéndez y María Jesús Fernández Menéndez. Protagonizado por Cristina Fernández-Pintado y Jordi Ballester, con la colaboración especial de Isabel Requena, cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, À Punt Mèdia y CREA SGR. De su distribución a nivel nacional e internacional se encarga el catálogo de cortometrajes de la Filmoteca de València, ‘Curts Comunitat Valenciana 2025’.

Premio a 'Exilios' / Levante-EMV

A través de la catarsis emocional de un matrimonio, Exilios enfrenta dos posturas distintas sobre la forma de afrontar las heridas del pasado y cómo construir un nuevo futuro. Los personajes plantean un diálogo en el que, sin saberlo, terminan por reflexionar sobre la memoria histórica de un país que parece no poder cerrar sus cicatrices.

El cortometraje cuenta con música de Isabel Latorre (El Santo, Valenciana) y fotografía de Nacho Toledo (Sacha en Nueva York). Encabezando la dirección de arte está Maje Tarazona (La Cena, Un baño propio) y como jefa de maquillaje y peluquería, la profesional del Port de Sagunt y ganadora de un Premio Goya Amparo Sánchez Gracia (El hombre que mató a Don Quijote, La Cena).