Petrés reanuda las obras del centro cívico tras casi 22 años paradas

Después de casi 22 años paradas, las obras del Centro Cívico de Petrés se retoman. Una actuación que ha ido superando los distintos obstáculos que ha habido en el camino. Tras un periplo por conseguir la titularidad de los terrenos que una sentencia otorgó al Arzobispado, principal causa de la paralización del proyecto que contaba en 2007 con parte de la estructura hecha, a esto se añadía la licitación desierta de la obra de continuidad del edificio, en septiembre del año pasado. Sin embargo, la insistencia y perseverancia del ayuntamiento en este tema ha provocado que esta vez sí, por lo que la construcción del edificio se reanuda, después de dos décadas. "Primero los problemas de titularidad que se resolvieron con un acuerdo, luego cuando estos terrenos ya eran propiedad del ayuntamiento, vino la licitación desierta. Tras esta la dana, que no encontrábamos empresas para reanudar las obras, hasta que por fin, el proyecto puede seguir adelante", explicaba el alcalde, Miguel Vidal.

La intervención se ha adjudicado a la empresa Yoan Rusty SL, que espera tener las obras acabadas en verano de 2027, puesto que el plazo de ejecución establecido es de 16 meses. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 745.000 euros, procedentes de los Planes de la Diputación 23-27.

Un concejal mostraba en 2021 como habían quedado las obras / Daniel Tortajada

Centro cívico

La construcción esperan reactivarse esta misma semana y el primer cometido será reforzar y consolidar la estructura, que lleva 20 años levantada. Una vez este primer paso resuelto, se seguirá con el proyecto que recoge la construcción de una planta baja de 500 metros cuadrados, en la que hay prevista un auditorio o sala polivalente para poder desarrollar eventos de distinta índole. A esto se sumaría una primera planta, donde se instalaría la biblioteca y sala de estudio. El inmueble también dispondrá de otras dependencias para entidades de la localidad, con el objetivo de poder desarrollar sus actividades habituales.

Una actuación que dará respuesta a la falta de espacios e infraestructuras para actividades, como ya ocurrió con las caballerizas y ahora con el proyecto de recinto festivo al aire libre, este más enfocado al ocio.

Así va quedando la obra tras su reanudación. / LEVANTE-EMV

Antecedentes

Las obras del centro cívico se pusieron en marcha por el Ayuntamiento de Petrés en 2007, sobre la parcela donde se ubicaba el antiguo cementerio. Dos años después, una sentencia reconocía la titularidad de la parcela a nombre de la iglesia tras tener trabajos ejecutados por valor de 220.000 euros.

Tras fracasar el recurso frente a la Audiencia Provincial y la negociación con el Arzobispado para la adquisición del solar durante la época de gobierno socialista, el exalcalde de Compromís, Pere Peiró, lo volvió a intentar en el anterior mandato.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el asunto volvió a encallarse después de que la Iglesia no aceptara la oferta económica realizada por el ayuntamiento para alzarse con la titularidad del inmueble, hecho que terminó rompiendo las negociaciones.

Con el nuevo gobierno local socialista, las negociaciones han ido por mejor camino hasta la consecución de un acuerdo que permitirá acabar un proyecto de años de reivindicaciones.