Los Premios Splash ya tienen ganadores en Sagunt

Los Premios Splash vuelven con su decimotercera edición que se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en el pabellón José Veral del Port de Sagunt. Estos galardones continúan consolidándose como una referencia dentro del panorama del cómic nacional.

El reconocimiento más destacado de esta edición, el premio a Mejor obra nacional 2025, ha recaído en Encías quemadas, de Natalia Velarde. Este galardón, considerado uno de los más relevantes del festival, sitúa a la autora entre las voces más destacadas del cómic español actual.

El jurado, formado por Álvaro Pons y Noelia Ibarra, de la Cátedra del Cómic de la Universidad de Valencia; Iria Ros, divulgadora e historiadora; y Miguel Ángel Martín y Fran García, directores del festival, se reunió el pasado 3 de junio para deliberar sobre unos premios que cada año despiertan una creciente expectación entre profesionales y aficionados.

El palmarés

El palmarés de esta edición reconoce también la trayectoria de Alfonso Font, distinguido con el premio Una vida de viñetas. En el ámbito internacional, Alimentar a los fantasmas, de Tessa Hulls, ha sido reconocida como Mejor obra internacional 2025, mientras que Ana Penyas ha recibido el premio Entender el presente por En vela.

Asimismo, el jurado ha concedido el premio Humor Gráfico a Iñaki & Frenchy y ha distinguido a Ángel de la Calle con el premio al mejor guion por La caja de Pandora. El periodista Tomasso Koch, de El País, ha sido reconocido con el premio Mass media, mientras que Jordi Ojeda ha obtenido el premio Divulgación por su labor de acercamiento del cómic al público general.

Encías quemadas de Natalia Velarde. / Ayuntamiento de Sagunt

Entre los reconocimientos a nuevas voces destaca el premio Talento Joven, otorgado a Marta Altieri por Hotel Abuel. Por su parte, Joe Sacco ha sido galardonado por El disturbio eterno como mejor obra de no ficción, y María Castro y Tyto Alba han recibido el premio Memoria Histórica por Aquí donde estoy.

Además del anuncio de los premios, la organización ha confirmado que Splash 2026 mantendrá su carácter público y gratuito. El festival abrirá sus puertas el viernes 20 de noviembre a las 16:30 horas y las cerrará el domingo 22 a las 14 horas.

Una reunión de autores y autoras destacados

Splash volverá a reunir a algunos de los autores y autoras más destacados del panorama nacional en una programación que incluirá exposiciones, charlas, presentaciones, encuentros con profesionales, sesiones de firmas y actividades dirigidas al público infantil y familiar. Splash dará a conocer a finales de junio el cartel oficial de la XIII edición, una obra creada por Elena Uriel y Sento Llobell.

El concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, ha señalado que el Splash “sin duda se ha consolidado como una de las grandes referencias del cómic en nuestro país y es un orgullo para nuestra ciudad”, al tiempo que ha destacado que desde el ayuntamiento “seguimos apostando por una cultura pública, gratuita y accesible”, que acerque la lectura y la creatividad “a los jóvenes, a los niños y niñas y también a las familias”.

En esta línea, ha explicado que esta nueva edición “supone un paso adelante para el festival”, especialmente por la nueva ubicación, que permitirá seguir creciendo. Asimismo, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en un evento que proyecta la imagen de Sagunto como una ciudad dinámica, culturalmente activa y comprometida con la juventud y la infancia.