La primera criba de Sagunt con las esculturas de bronce elimina la mitad de ofertas

La genialidad artística no casa bien con la rigidez de los pliegos de condiciones de un expediente de contratación. Así se demuestra en el procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Sagunt para el diseño, la elaboración y la instalación por 125.000 euros de sendas esculturas de bronce que evoquen el pasado industrial, formativo y obrero del Port. Y es que el órgano competente ha rechazado, en la primera criba, tres de las seis ofertas que se habían presentado y estudia las otras tres, también remitidas por artistas plásticos desde Galicia a València, para elegir la mejor.

Los motivos que han llevado a excluir a estos licitadores van desde la propuesta de un pedestal más pequeño, concretamente una base escultórica de 20 centímetros de altura o incluso a cota cero, hasta el interés por hacer una única figura, cuando se piden tanto una alegoría del maestro y el aprendiz como una réplica de la antigua Escuela de Aprendices, pasando por otras modificaciones en el soporte de las estatuas, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Cuatro meses

Una vez que se ejecute este contrato, que tiene un plazo de cuatro meses, estos elementos pasarán a formar parte del museo permanente a cielo abierto de patrimonio industrial y memoria obrera del Port de Sagunt. Su ubicación concreta está todavía por determinar, aunque la intención municipal es integrarlos en la Alameda del Consell.

Boceto de la escultura del maestro y el aprendiz. / Levante-EMV

Pese a tener que eliminar de forma prematura a tres licitadores, el ayuntamiento sí mostró cierta sensibilidad artística en la elaboración de los pliegos al optar por dar "bases conceptuales de referencia" en lugar de requisitos estrictos con el diseño de las estatuas. En este sentido, el expediente toma como marcos el boceto elaborado por varias promociones de Aprendices de la década de los 70 para el maestro y el aprendiz, como símbolos de la transmisión de conocimiento, así como la maqueta construida por la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices.

Fondos europeos

Esta intervención está financiada con fondos europeos y forma parte de un proyecto más amplio "para convertir la avenida Adolfo Suárez en un museo al aire libre dedicado al patrimonio industrial", según señalaba recientemente el alcalde de Sagunt, Darío Moreno. Los primeros pasos de este proyecto fueron la instalación de la embarcación de la Virgen de Begoña en una rotonda y el traslado a esta zona de la locomotora número 2.502, una de las primeras eléctricas y de las más antiguas conservadas, que impulsaba al popular Trenillo.