Sagunt amplía su dispositivo de socorristas en las playas

Las playas de Sagunt cuentan este verano con un dispositivo reforzado de Salvamento y Socorrismo, que se puso en marcha este pasado fin de semana con el objetivo de garantizar la seguridad de bañistas y visitantes durante toda la temporada estival.

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Sagunt ha reforzado el equipo para ese verano con cinco nuevos socorristas, alcanzando un total de 55 profesionales en la plantilla, que velarán por la seguridad de la costa del municipio hasta el último domingo de septiembre.

Horario en el que estará activo

Hasta el 30 de junio, el servicio de Salvamento y Socorrismo permanecerá activo desde las 10 hasta las 20 horas. Mientras que entre el 1 de julio y el 16 de agosto el horario se ampliará hasta las 21 horas. Del mismo modo, desde el 17 de agosto hasta el 27 de septiembre la plantilla volverá a estar operativa de 10 a 20 horas.

La costa del municipio cuenta ya con nueve torres de vigilancia y tres postas (Puerto de Sagunt, Almardà y Corinto). El servicio de Salvamento y Socorrismo de la playa de Malvarrosa también está ya operativo desde este fin de semana a pesar de que la posta se activará algo más tarde.

Socorristas en la playa del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

La plantilla del servicio está formada por un coordinador general, seis coordinadores de posta, seis patrones de embarcación y 36 socorristas, a los que se han añadido seis profesionales más como refuerzo durante julio y agosto. El equipo de Salvamento y Socorrismo contará con cuatro embarcaciones, cinco quads y dos ambulancias con médico y conductor para desarrollar su trabajo.

"Una inversión en seguridad, prevención y calidad"

El concejal de Playas, Roberto Rovira, afirmó que el ayuntamiento presta este servicio “de manera directa porque cree firmemente” en la gestión pública: “Para nosotros este servicio no es un gasto, sino una inversión en seguridad, prevención y calidad para nuestros vecinos, vecinas y visitantes. Contamos con uno de los mejores equipos de Salvamento y Socorrismo del país, formado por profesionales altamente cualificados y comprometidos con la seguridad de nuestras playas. De hecho, somos una de las ciudades de la Comunitat Valenciana que ofrece mayor cobertura, tanto en horario como en personal destinado al servicio”.

En relación con la ampliación de personal, Roberto Rovira afirmó que esta medida permite “reforzar la vigilancia y garantizar así las máximas condiciones de seguridad” tras los trabajos de regeneración del Ministerio. “Vamos a seguir apostando por fortalecer este servicio público porque la prevención y la protección son nuestras prioridades. Queremos que nuestras playas continúen siendo un referente en calidad, atención y seguridad durante toda la temporada”, señaló.