Así fue en Sagunt la despedida de las Falleras Mayores 2026 de la FJFS

El Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt fue testigo de la despedida de las Falleras Mayores 2026 de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez Llopis y Noa Barea Encinas y de sus Cortes de Honor.

Ana y Noa pusieron fin a un año lleno de emociones, experiencias y momentos inolvidables como máximas representantes de las Fallas del Camp de Morvedre. Un ejercicio intenso y emocionante tal y como les recordaron las falleras mayores 2026 que hablaron en nombre de los representantes de las 30 comisiones que han vivido junto a ellas todo su reinado, tanto adultos como infantiles. También lo hicieron las Cortes de honor, quienes se despidieron dedicando bonitas palabras a las embajadoras de la fiesta, sin las cuales, la vivencia no hubiera sido la misma, dijeron. Destacaron el calor recibido por Ana y Noa y el de sus familias, sin olvidar el trabajado realizado por la ejecutiva de la Federación Junta Fallera de Sagunt.

Intervenciones

En el acto, también distintas autoridades y representantes tuvieron emotivas intervenciones hacia las protagonistas: El alcalde de Sagunt, Darío Moreno o la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, quienes agradecieron a Noa y Ana el haberles permitido disfrutar junto a ellas de un año tan especial. Destacaron el saber estar de ambas, la elegancia, la naturalidad, la cercanía, pero sobre todo, lo bien que han sabido representar a la comarca. Ambos, además pusieron en valor el cometido de la FJFS anterior a la que calificaron de "valiente" por los cambios que ha realizado y el esfuerzo llevado a cabo.

Otro de los momentos destacados fue el del presidente de FJFS 2024 a 2026, Hugo Morte; quien muy emocionado se deshizo en halagos hacia las que han sido las representantes de las Fallas del Camp de Morvedre 2026 y sus respectivas Cortes de Honor.

Tras la intervención de Morte fue el turno de Aitor Muñoz, actual presidente de FJFS, quien no escatimó en palabras para alabar a las Falleras Mayores tanto en su faceta como embajadoras de la fiesta como a nivel personal, valorando la ayuda que le han prestado al frente de la entidad pese al poco tiempo que ha podido compartir con ellas.

Despedida de las Falleras Mayores de la FJFS y su Corte de Honor 2026 / Federació Junta Fallera de Sagunt

Despedida de las Cortes de Honor

Junta a ellas, también se dio el adiós a las Cortes de Honor tanto de la Fallera Mayor, Ana Martínez: Sonia Córdoba Arranz, Maeva Sotoca Sánchez, Paula Godos Llanes, Paula Pacheco Navarro, Andrea Martínez Bronchú y Rosa Manzano Barelles. Y, por último, a las de la Fallera Mayor Infantil, Noa Barea: Candela Martínez Gómez, Paula Ramón Mañogil, Daniela Caballero Bosch, Paula Rovira Cayuela, Raquel Gargallo Alcaide y Evolet Dols Sánchez.