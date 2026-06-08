Este es el plazo medio en el que Sagunt paga sus facturas

El Ayuntamiento de Sagunt celebra dos años desde la última vez que incumplió el plazo medio de pago a proveedores, fijado por la legislación en los 30 días. Fue en el primer trimestre de 2024, cuando este índice se disparó por encima de los 41 días, según la información facilitada por el propio consistorio al Ministerio de Hacienda.

Ese mismo año, la tesorería municipal mejoró ostensiblemente hasta bajar de los 19 días al cierre del ejercicio. Mientras, 2025 tuvo un par de trimestres, especialmente el estival, en el que la media en el abono de las facturas se acercó peligrosamente a los 30 días, aunque otra vez hacia final de ejercicio se arregló para dejarlo ligeramente por encima de los 16 días.

Evolución

Ya en estos primeros meses de 2026, el periodo medio de pago a proveedores ha empeorado, pero se mantiene en 21,9 días, con más de una semana de margen respecto al máximo legal, según recoge el informe de tesorería.

El concejal de Hacienda, Toni Iborra, en un reciente pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

Además del tiempo, otro dato destacado de este documento son las operaciones pagadas por el Ayuntamiento de Sagunt en estos primeros tres meses del año, que superan los 6,7 millones en una media por debajo de los 26 días.

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Facturas pendientes

En el mismo periodo del ejercicio anterior, este montante se había quedado en los 5,2 millones de euros. En cuanto a las facturas pendientes de pago por la hacienda local a 1 de abril de 2026 apenas alcanzaban los 1,6 millones de euros y se había iniciado la obligación de abono apenas 6 días antes.