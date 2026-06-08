Vecinos de un parque del Port de Sagunt piden más vigilancia policial ante los botellones

Vecinos de un parque cercano a la playa del Port de Sagunt han demandado más vigilancia policial en la zona para acabar con los botellones que, según explican, «son habituales los sábados por la noche» y dejan suciedad en forma de botellas de cristal tiradas por el suelo, al igual que vasos y plásticos. A esto le suman la «constante presencia» de cacas de perros sin recoger y que algunos dueños sueltan a los animales sin ningún control.

«Lo de los botellones no es de ahora. Es un problema viejo que se repite cada fin de semana desde hace bastante tiempo porque la gente es maleducada y deja todo tirado por ahí, en lugar de tirarlo a la papelera oo al contenedor. Yo he llegado a explicárselo a un policía, pero me dijo que eran poca gente para una ciudad tan grande y no podían venir», explicaba a Levante-EMV un vecino de la calle Isla Amboto, al tiempo en que pedía más acciones contra los dueños de perros incívicos.

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Restos de cacas de perros, en el parque. / Levante-EMV

En su opinión, si desde la policía "no hacen controles exhaustivos, ahora que viene el verano, esto irá a más". Por eso, demandaba patrullas nocturnas pero también diurnas "para ver si los dueños de mascotas cumplen una vez y recogen las cacas".