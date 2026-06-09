Circulación interrumpida en la A-7 por el incendio de un camión cerca de Sagunt
El fuego ha obligado a cortar dos de los tres los carriles en sentido Castelló y ha generado una considerable alarma por la densa humareda desatada
El incendio de un camión frigorífico que circulaba por el by-pass a la altura de Sagunt está complicando la circulación en sentido Castelló pues ha obligado a cortar la circulación además de provocar una considerable alarma ya que ha desatado un espeso y negro fuego.
El suceso se ha producido poco después de las 13 horas por causas que no han trascendido y, según informan desde el Centro de Gestión del Tráfico de Valencia, una hora después, permanece cortado uno de los tres carriles en dirección a Barcelona. El corte parcial de la autovía supone, a las 14:00 horas de este martes, cuatro kilómetros de retenciones.
En este momento, trabajan en la zona tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y un sargento.
Las llamas han afectado a la carga del camión frigorífico y también a las ruedas, de ahí el negro humo. También han quemado matorral de la cuneta junto a la que ha quedado el vehículo.
Afortunadamente, no se han lamentado daños personales, como han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
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