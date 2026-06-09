Siniestralidad laboral y pérdida de poder adquisitivo, retos pendientes en el empleo del Camp de Morvedre

El número de personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo se ha reducido en el Camp de Morvedre según los datos de paro registrado. Esto concuerda con los últimos datos de afiliación a Seguridad Social que muestran que cada vez hay más personas trabajando y que, en su gran mayoría, lo están con contrato indefinido y a tiempo completo.

"Estos datos no se tratan solamente de una cuestión estacional, sino que además son mejores que hace un año, lo cual sigue evidenciando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral que permitió avanzar en la estabilidad laboral, ayudan a la creación de empleo". afirman desde CC OO.

Los más afectados: mujeres y mayores de 45

Con respecto a la afectación del paro registrado según sexo y edad en el Camp de Morvedre, 6 de cada 10 personas inscritas en las oficinas de empleo son mujeres y, además, las personas de 45 o más años representan al 60% del paro registrado.

Valorando positivamente el crecimiento que se observa en el mercado de trabajo comarcal, compartido también a nivel estatal y autonómico, desde CCOO reclaman mejorar la calidad del empleo que se genera y aseguran que "al atender a otras variables, como la estabilidad laboral, el poder adquisitivo o la seguridad laboral, aunque los datos de afiliación a Seguridad Social muestran que la inmensa mayoría de las personas contratadas lo están con contrato indefinido y a tiempo completo".

Un trabajador de la empresa Glovo. / Levante-EMV

"Se siguen registrando altos niveles de siniestralidad laboral"

Es decir, se gana en estabilidad laboral pero "se observa que siguen registrándose altos niveles de siniestralidad laboral y que los salarios están perdiendo poder adquisitivo, por lo que es necesario que se incrementen los recursos para proteger la salud de las personas trabajadoras y para que se contengan los precios, apoyando por ejemplo medidas de contención de precios en carburantes o en la generación de energía o aplicando por parte de Generalitat Valenciana la Ley Estatal de Vivienda, lo que permitiría contener la especulación inmobiliaria", añaden.

Por todo lo anterior, desde CCOO insiste en "reclamar que se implementen políticas integrales de empleo que contribuyan a mejorar la protección de la salud laboral de las personas trabajadoras, a mejorar el poder adquisitivo de los salarios y a luchar contra las desigualdades que se evidencian mes a mes en el mercado de trabajo y que afectan principalmente a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas con 45 o más años".