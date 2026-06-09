Costas autoriza a Canet a nivelar la playa y retirar la piedra pero con condiciones

La demarcación de Costas ha autorizado al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer la retirada de la piedra que se acumulaba a modo de escalón en la zona norte de su playa. La peticion se trasladaba el pasado 3 de julio, tal y como adelantaba Levante-EMV, en la que se solicitaba al ministerio "celeridad" en el trámite.

La respuesta no se hacía esperar, ya que ha sido este mismo lunes cuando se daba a conocer, bajo la satisfacción del equipo de gobierno, que desde hace unas semanas ha mostrado su preocupación ante los problemas de accesibilidad que ya estaban generando las piedras y las continuas quejas vecinales.

La playa con el escalón de piedra / LEVANTE-EMV

Sí, con matizaciones

Costas ha dicho que sí a los trabajos de cribado y retirada de la piedra pero con matizaciones, "siempre que la grava no se trate como un residuo, no debiendo retirarse nunca de la playa", puntualiza el ministerio en su contestación. A este respecto, concreta: "Esta demarcación de Costas solo autorizaría la separación de grava y arena, siempre que por parte del ayuntamiento (Canet) se planteara una gestión adecuada de la grava resultante, metiéndola en el circuito sedimentario. Esta gestión adecuada de la grava no puede consistir en la mera acumulación o acopio de la misma en montículos como se ha realizado en tras ocasiones", dice el escrito.

Lo que el ministerio pide es el "enterramiento de la grava cribada en la orilla, en otras zonas de la playa que sean menos activas a la dinámica del litoral y a su vez se encuentren lo suficientemente alejadas del pie de duna para no afectar el crecimiento de la vegetación de la duna embrionaria". Para ello, Costas solicita a Canet una memoria técnica en la que se describa la zona de extracción y la de enterramiento de la piedra.

Vista del escalón de gravas. / LEVANTE-EMV

Soluciones

A este respecto, desde el ayuntamiento ya han avanzado a Levante-EMV, que "estamos estudiando todas las posibilidades para plantear la solución a la Demarcación de Cosas", afirmaba el alcalde, quien ha mostrado su satisfacción por la autorización. Cabe destacar que desde el ministerio aseguran en el escrito que están abiertos a estudiar otras alternativas propuestas por el consistorio.

En cuanto a los trabajos de "limpieza extraordinaria y de nivelación, consistentes en la retirada de elementos residuales y el perfilado suave de la línea de playa, para lo que se empelaría la maquinaria necesaria, el ministerio responde considerando que son "labores de mantenimiento de playas que lleva a cabo el ayuntamiento y no requierende autorización de la Demarcación de Costas", responden.

Proyecto piloto

Cabe recordar que el ayuntamiento de Canet trabaja desde hace varios años en un proyecto piloto para la regeneración de su playa, basado en ingeniería verde, al que ya se ha dado el pistoletazo de salida con la instalación de boyas inteligentes que permitirán monitorizar en tiempo real el estado del fondo marino. Datos que servirán para conocer el comportamiento de las corrientes y el sedimento marino, y sobre estos datos, aplicar medidas que frenen la fuga de arena.

Una situación, la de la piedra, pero de una manera alarmante, se ha vivido en las playas del norte de Sagunt durante años, coyuntura que se ha visto, de momento solucionada con un macrotrasvase de más de un millón de metros cúbicos de arena, efectos que en la playa de Canet no se dejarán sentir hasta dentro de algún tiempo.