Albalat dels Tarongers lleva seis años con el colegio repartido en el polideportivo

Entre un paisaje "idílico" de montañas, vegetación y aire puro se encuentra Albalat dels Tarongers. Un municipio en el que, aunque parece un entorno de cuento de hadas, se encuentra un colegio que lleva en obras 6 años.

Según explica la directora del CEIP Tirant lo Blanc, Irene Rial, el proyecto comenzó con el derribo del antiguo colegio en 2021, con una previsión inicial de traslado temporal de nueve meses. Sin embargo, las obras comenzaron en 2022 y quedaron paralizadas en 2024, sin avances desde entonces. "Estamos en junio de 2026 y el edificio sigue paralizado. Han pasado cinco cursos escolares y seguimos igual", lamenta. La dirección asegura haber remitido "centenares de escritos" a las administraciones competentes sin respuesta efectiva.

Por esto, una madre y vecina del pueblo asegura en un vídeo difundido en las redes sociales que se "derribó el anterior para empezar este nuevo y llevamos 6 años luchando, porque por cuestiones legales o económicas no se ha podido terminar". Lanza una pregunta: "¿Dónde creéis que están los niños y niñas de Albalat dels Tarongers dando clase? Esta vecina muestra en un video la realidad de los más pequeños del municipio que se ven obligados a dar clases en unas aulas prefabricadas o, como ella lo ha calificado "barracones", ubicados en el polideportivo del pueblo hasta que se termine el centro. Ha criticado también que los vecinos, para acceder al polideportivo, tiene que hacerlo por la tierra, ya que el camino de piedra está ocupado por los barracones.

Un Auditorio convertido en despachos

Seguidamente, ha mostrado el Auditorio municipal que también "está ocupado por despachos del departamento de orientación, de profesorado y de dirección, ocupando un espacio que es de la Banda de Música". Lo que antes eran unos baños, ahora es un despacho, "los músicos ya no pueden acceder a ellos".

El vídeo continúa mostrando el "aula polivalente del pueblo, que también está dentro del polideportivo; era una sala donde la gente solía venir a hacer gimnasia, pero ya no pueden porque ahora está ocupado por el comedor escolar". Un comedor que, asegura, es deficitario. "Las monitoras y monitores no dan abasto, no es un comedor al uso, está en esta sala y, cada vez que llueve, se inunda y se crea moho", añade.

Moho en las instalaciones del colegio. / Levante-EMV

Detrás de una simple cortina que actúa como "separador" del comedor, se esconde lo que era una antigua aula, "vino Inspección y nos dijo que eso no podía ser un aula y lo quitamos todo".

Los profesores y conserjes

Irónicamente, la vecina de Albalat dels Tarongers cuenta que, al estar en el polideportivo, los profesores ahora actúan también como conserjes "ya que no tenemos uno", dice recordando que el centro dispone de tres puertas pero está "sin un timbre en condiciones". Por eso, "si un padre tiene una reunión con un profesor que está de guardia, igual se interrumpe porque llaman a la puerta y tiene que ir a abrirla".

Inestabilidad

Otra de las cosas por las que "sufre este colegio, son las plantillas". Asegura que no hay "estabilidad, al ser interinos van cambiando año tas año y eso hace que sea muy complicada la tarea de crear un proyecto decente". Critica las acciones de la Conselleria. "No deja de recortar, las plazas que hace un año eran no compartidas, ahora lo son".

Plaza sin cubrir

Además de eso, "llevamos desde enero con una profesora jubilada que en todo el curso no se ha cubierto su plaza, no tenemos profesora de REMA (Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica), tampoco tenemos una orientadora a tiempo completo en un colegio con un alto porcentaje de niños y niñas con necesidades especiales".

Ha finalizado el vídeo reivindicando que "a pesar de todo esto, el colegio sigue adelante gracias a los docentes que están día a día y, aunque sufren, hacen que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo día a día con ilusión".

Una comunidad educativa al límite

Tras la difusión del vídeo, la directora del centro, Irene Rial ha confirmado a Levante-EMV que la comunidad educativa lleva años denunciando la situación, tal y como ha ido contando este diario, sin obtener solución definitiva. "Nos sentimos completamente engañados y abandonados", afirma.

Barracon donde actualmente dan clase en Albalat dels Tarongers. / Levante-EMV

Aunque los módulos prefabricados han sido renovados, el equipo directivo insiste en que "se trata de una solución provisional que se ha prolongado en exceso". Además, denuncia condiciones de "trabajo deficientes, con filtraciones de agua, humedad y temperaturas extremas".

Dimisión del equipo directivo

Rial ha confirmado también la reciente dimisión en bloque del equipo directivo, actualmente pendiente de tramitación. "Seguimos ejerciendo mientras se resuelve", señala.

También vincula esta situación con el desgaste acumulado en el sistema educativo. "Durante mucho tiempo hemos intentado resolverlo por las buenas, pero todo tiene un límite", afirma, defendiendo que las reivindicaciones no responden a "intereses laborales, sino a la defensa de la educación pública". "No recuerdo ningún sector de la sociedad que se haya visto en ninguna situación como estamos nosotros en estos momentos, estamos llenando calles con miles de personas casi un mes y los políticos aún creen que es porque no queremos trabajar, no nos toman en serio".

En instalaciones provisionales 6 años después

Mientras tanto, el colegio de Albalat dels Tarongers continúa funcionando en instalaciones provisionales seis años después del inicio del proyecto, sin fecha definida para la finalización del nuevo edificio. Pero, a pesar de eso, el colegio sigue en pie gracias a los docentes. "Somos un centro con muchos proyectos de innovación, el claustro que entra nuevo se sube al carro, no hemos dejado de hacer excursiones ni de regar el huerto escolar que, este año, hemos puesto en marcha con el alumnado, luchamos por el sistema y estamos cuidando de nuestro alumnado porque va en nuestra vocación", concluye la directora Irene Rial.

Este diario ha intentado contactar con la alcaldesa para que explique la situación actual, pero ha sido imposible recoger su versión.