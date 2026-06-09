El flamenco regresa a Quartell con su Festival Internacional de Guitarra Joaquín Rodrigo

Quartell arranca su temporada veraniega con cultura en mayúsculas: el Festival Internacional de Guitarra Joaquín Rodrigo que este año cumple su XII edición.

“Nuestro compromiso responde a la apuesta firme por la difusión de la obra del compositor con raíces en el pueblo”, afirma Pepe Sebastián, concejal de cultura.

El certamen arranca este viernes 12 de junio a las 20 horas en el Auditorio de Quartell, con la presentación del espectáculo de danza española “Point”, a cargo del Grupo Manoamano Danza.

Las noches de sábado siempre tienen un eco especial, en este caso el 13 de junio a las 22:30, la Plaza del Ayuntamiento acogerá la actuación del dúo musical Jorge El Cigarra y Sandra Pérez, en una noche dedicada al flamenco y a la música popular. Este espectáculo contará con la participación de un público que quiere disfrutar de la música en su sentir más festivo y desenfadado; una propuesta que ha ido creciendo en las últimas ediciones del festival.

Imagen de un anterior espectáculo del festival. / Levante-EMV

El siguiente fin de semana se reserva para “Almas Flamencas”, un espectáculo que se presentará a las 19 horas en el Auditorio Municipal.

El sábado 20 de junio a las 22:30 horas, el guitarrista clásico Romilio Orellana, presentará en el Molí Nou, un concierto íntimo con un repertorio para guitarra clásica.

Colofón con música original

El colofón del festival se vivirá el domingo 21 de junio a las 19:30 horas en el Auditorio de Quartell. Suite para Guitarra y Orquesta “Nacido en Valencia”, una música original compuesta por Alfred Feenstra con arreglos, orquestación y dirección musical de Enrique Roel. Una orquesta sinfónica de 25 músicos, con la participación especial de la guitarrista rusa Vera Danilina. “Estoy absolutamente feliz de formar parte de este proyecto para interpretar esta música maravillosa, profunda, frágil y esencial, que en este momento siente muy próxima a mí”, apuntaba la guitarrista. La composición de Feenstra ha sido muy apreciada y valorada por el director que ha querido apostar al cien por cien por esta obra.

El Festival Internacional de Guitarra Joaquín Rodrigo se celebra en Quartell desde 2015, impulsado por el ayuntamiento de Quartell. Con el tiempo, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de la Comunitat Valenciana dedicadas a la guitarra clásica y al flamenco.

Imagen de un anterior espectáculo del festival. / Levante-EMV

Cómo surgió la iniciativa

El festival nació por iniciativa de Alfred Feenstra, vecino del próximo municipio de Benavites, con el propósito de rendir homenaje al compositor universal Joaquín Rodrigo.

La vinculación del maestro con la Vall de Segó está ampliamente documentada: su madre, Juana Vidre Ribelles, nació en Quartell y su padre, Joaquín Rodrigo Peirats, era natural de Almenara.

Este arraigo territorial confiere sentido a un proyecto que, edición detrás edición, mantiene viva la música y el legado de uno de los compositores más importantes del siglo XX.

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Como recuerdan desde el ayuntamiento, "Joaquín Rodrigo otorgó a la guitarra un lugar sin precedentes dentro de la música sinfónica y concertística, convirtiéndola en protagonista de obras fundamentales del repertorio universal. Esta relación entre territorio, memoria y música constituye el eje central del festival. Una vez más, Quartell es referente en guitarra y los melómanos no dejan pasar ni una sola oportunidad para gozar de la propuesta".