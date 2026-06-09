La Justicia frena una alternativa para dejar libre el muelle norte de Sagunt

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha dado carpetazo, al menos de momento, a las aspiraciones de Portuaria Levantina (Porlesa) de encontrar acomodo estable en el muelle centro I del puerto de Sagunt. La empresa estibadora mostró su interés sobre cerca de 125.000 metros cuadrados de dominio público portuario, concedidos a Noatum Terminal Sagunto, como alternativa a sus actuales instalaciones en el muelle norte I, donde está comprometido desde hace años el desarrollo del proyecto de integración puerto-ciudad.

Este conflicto se inició cuando la titular de los derechos de ocupación en el muelle centro pidió una prórroga con vistas a mantenerse en este emplazamiento más allá de marzo de 2025, que era la vigencia de su título de explotación, otorgado originalmente en 1990 y prolongado por primera vez en 2015. Frente a esta solicitud, formulada a principios de 2024, Porlesa presentó para este mismo espacio un proyecto formal de concesión multipropósito, con una inversión prevista de 10 millones de euros y un plazo de explotación de 30 años.

Consciente de que Noatum ya había pedido la prolongación temporal de su permiso, la estibadora que pugnaba por los mismos terrenos solicitó la convocatoria de un concurso público para comparar los proyectos de ambas compañías y determinar el mejor. Sin embargo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no contestó a los requerimientos de Porlesa, que durante el proceso también reclamó la prórroga de la autorización en el muelle norte, que expiraba en octubre de 2025, y se encontró con el silencio de la entidad presidida por Mar Chao.

Falta de respuestas

Ante la "sistemática falta de respuestas" y el riesgo de "quedarnos sin espacios sobre los que operar en el puerto de Sagunto", Porlesa reiteró sus escritos y Noatum tramitó una nueva solicitud, que a principios de 2025 se puso en información pública.

La estibadora que aspiraba a esos terrenos reiteró que la actual ocupante no había cumplido con el requisito de la inversión mínima para optar a la prórroga. Sin embargo, una última modificación del expediente con una memoria económica-financiera por encima de los 18,7 millones de euros dio pie a la luz verde a alargar 42 meses la concesión de Noatum, a través de un acuerdo del consejo de administración de la APV en febrero de 2025.

Procedimiento

En ese punto es cuando Porlesa recurrió a los tribunales al considerar que el procedimiento desarrollado era "contrario a derecho". Sin embargo, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ no comparte sus argumentos, al centrar el conflicto en si "el incumplimiento de la inversión mínima era motivo para inadmitir la solicitud o para subsanarla". El tribunal apuesta por esta segunda opción.

Vista aérea del puerto comercial de Sagunt. / Autoridad Portuaria de Valencia

La sentencia también reconoce que la APV debería haber respondido a las solicitudes de Porlesa, pero, sobre la reclamación específica de la convocatoria de un concurso, el TSJ coincide en que primero había que resolver la petición de prórroga y, en caso de ser favorable como sucedió, no se daba pie a la tramitación de una concesión o autorización. Antes de esta derrota en los tribunales, la ocupación del muelle norte se prorrogó hasta octubre de 2028.

Economía procesal

Aunque la sentencia dejaba la puerta abierta a la presentación de un recurso, fuentes portuarias confirman que Porlesa lo ha descartado por una cuestión de "economía procesal". El motivo es la inminente entrada en vigor de la nueva delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP). Con este documento se espera poner fin a sus reivindicaciones para encontrar una zona de actividad alternativa en el puerto de Sagunt que permita desalojar el muelle norte y dar respuesta, aunque sea con años de retraso, a una de las varias asignaturas pendientes de la APV con la ciudadanía de la capital del Camp de Morvedre.