Lorena García Mateu muestra en Sagunt su interconexión entre lo natural y lo cósmico

La Casa Capellà Pallarés que posee la Fundación Bancaja Sagunt acoge hasta el 26 de junio la exposición 'Misterio, ingravidez y dos mundos' de la artista valenciana Lorena García Mateu, un proyecto pictórico que invita al espectador a adentrarse en un universo simbólico donde lo natural y lo cósmico dialogan en equilibrio. García, doctoranda en Arte, Producción e Investigación por la Universitat Politècnica de València, cuenta con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional. Ha expuesto en ciudades como Valencia, Londres, Nueva York o Madrid y ha participado en ferias de arte de proyección internacional.

Su obra ha sido reconocida en diversos certámenes y premios de artes plásticas, consolidando una línea de trabajo centrada en la pintura como espacio de conocimiento y experiencia. Con 'Misterio, ingravidez y dos mundos', la artista ofrece en Sagunt una propuesta que sitúa la pintura en el centro del debate contemporáneo, reivindicando su capacidad para generar reflexión, contemplación y diálogo con el presente.

Un momento de la inauguración de la muestra. / Levante-EMV

La muestra

Esta muestra, comisariada por la doctora en Bellas Artes Susana García Rams, reúne una serie de obras en gran formato realizadas al óleo sobre lienzo y lino durante 2025, en las que la artista propone una reflexión en torno a la percepción humana, la energía y la interconexión entre dimensiones visibles e invisibles. La exposición explora “el misterio de la vida relacionado con la percepción humana” a través de escenarios pictóricos que sugieren la existencia de múltiples planos de realidad.

Lorena García Mateu con sus obras. / Levante-EMV

Los elementos de la obra

La ingravidez, un estado en el que un cuerpo no experimenta los efectos de la fuerza gravitatoria, es uno de los elementos centrales de la propuesta. Flores suspendidas, formas orgánicas y atmósferas envolventes construyen un espacio donde lo interior y lo exterior se funden. La pintura funciona como metáfora y como umbral: un telón que media entre las capas profundas e inconscientes del ser humano y el mundo exterior. En este sentido, la artista establece un diálogo constante con la tradición pictórica, integrando referencias a la historia del arte en un lenguaje contemporáneo que reivindica la vigencia del medio.

El proyecto conecta además con investigaciones actuales en campos como la astrofísica o la neurociencia, que profundizan en la comprensión de la energía y el funcionamiento del universo, estableciendo paralelismos con saberes ancestrales sobre la mente y la conciencia. Desde esta perspectiva, la exposición plantea una reflexión sobre la individualidad y la universalidad, invitando a repensar la posición del ser humano en el cosmos.

La inauguración de la muestra contó con la presencia del presidente de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfons Muñoz y la edil de Cultura de Sagunt, Ana Mª Quesada.