Lorena García Mateu muestra en Sagunt su interconexión entre lo natural y lo cósmico
La reconocida artista valenciana, que ha llegado a exponer en Londres y Nueva York, presenta su trabajo en la Casa Pallarés
Patricia Granell
La Casa Capellà Pallarés que posee la Fundación Bancaja Sagunt acoge hasta el 26 de junio la exposición 'Misterio, ingravidez y dos mundos' de la artista valenciana Lorena García Mateu, un proyecto pictórico que invita al espectador a adentrarse en un universo simbólico donde lo natural y lo cósmico dialogan en equilibrio. García, doctoranda en Arte, Producción e Investigación por la Universitat Politècnica de València, cuenta con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional. Ha expuesto en ciudades como Valencia, Londres, Nueva York o Madrid y ha participado en ferias de arte de proyección internacional.
Su obra ha sido reconocida en diversos certámenes y premios de artes plásticas, consolidando una línea de trabajo centrada en la pintura como espacio de conocimiento y experiencia. Con 'Misterio, ingravidez y dos mundos', la artista ofrece en Sagunt una propuesta que sitúa la pintura en el centro del debate contemporáneo, reivindicando su capacidad para generar reflexión, contemplación y diálogo con el presente.
La muestra
Esta muestra, comisariada por la doctora en Bellas Artes Susana García Rams, reúne una serie de obras en gran formato realizadas al óleo sobre lienzo y lino durante 2025, en las que la artista propone una reflexión en torno a la percepción humana, la energía y la interconexión entre dimensiones visibles e invisibles. La exposición explora “el misterio de la vida relacionado con la percepción humana” a través de escenarios pictóricos que sugieren la existencia de múltiples planos de realidad.
Los elementos de la obra
La ingravidez, un estado en el que un cuerpo no experimenta los efectos de la fuerza gravitatoria, es uno de los elementos centrales de la propuesta. Flores suspendidas, formas orgánicas y atmósferas envolventes construyen un espacio donde lo interior y lo exterior se funden. La pintura funciona como metáfora y como umbral: un telón que media entre las capas profundas e inconscientes del ser humano y el mundo exterior. En este sentido, la artista establece un diálogo constante con la tradición pictórica, integrando referencias a la historia del arte en un lenguaje contemporáneo que reivindica la vigencia del medio.
El proyecto conecta además con investigaciones actuales en campos como la astrofísica o la neurociencia, que profundizan en la comprensión de la energía y el funcionamiento del universo, estableciendo paralelismos con saberes ancestrales sobre la mente y la conciencia. Desde esta perspectiva, la exposición plantea una reflexión sobre la individualidad y la universalidad, invitando a repensar la posición del ser humano en el cosmos.
La inauguración de la muestra contó con la presencia del presidente de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfons Muñoz y la edil de Cultura de Sagunt, Ana Mª Quesada.
Suscríbete para seguir leyendo
- CCOO denuncia agresiones físicas, verbales y sexuales a las trabajadoras de una residencia de Sagunt
- Alerta a la Conselleria de una posible 'huelga encubierta' en un colegio de Canet
- Más de 90 años desde que la Paramount puso sus ojos en Canet d'en Berenguer
- Desde puñetazos en la cara a un empujón contra una columna: Así son algunas agresiones denunciadas en una residencia de Sagunt
- Sagunt ya tiene su primera parada intermodal
- Sagunt calienta motores para el festival donde se podrá ver gratis a La Fúmiga
- Sagunt rescata una parcela vendida en el ‘boom’ inmobiliario por la que litigó durante años
- La Conselleria pide explicaciones tras la denuncia de agresiones continuas en una residencia de Sagunt