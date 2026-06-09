Las Fallas de Sagunt y el Camp de Morvedre ya cuentan con una archivo propio, una bliblioteca visual que tiene como objetivo preservar un siglo de memoria colectiva.

Coincidiendo con el centenario de la primera falla documentada en la comarca, entre 1927 y 2027, nace el Archivo Visual de las Fallas de Sagunt y del Camp de Morvedre, una iniciativa de carácter público, abierto y permanente cuya finalidad es recuperar, conservar y difundir la memoria gráfica del mundo fallero en el territorio.

Daniel Tortajada

Impulsado por Esfera Morvedre y L'Arxiu Camp de Morvedre, el proyecto se concibe como un gran repositorio digital colaborativo que aspira a reunir el conjunto de imágenes que han documentado la historia de las Fallas en esta comarca a lo largo de un siglo. La propuesta busca superar la dispersión actual del material fotográfico y ponerlo al alcance de la ciudadanía, del mundo académico y del mismo tejido fallero.

Falla Luis Cendoya de 1945. / Arxiu Camp de Morvedre

Preservar el patrimonio

La iniciativa nace con la voluntad de preservar un patrimonio a menudo frágil y disperso, formado tanto por colecciones particulares como por fondos institucionales y publicaciones históricas. El archivo quiere integrar fotografías de monumentos falleros, tanto infantiles como grandes, así como imágenes de desfiles, cabalgatas, ofrendas y actos oficiales, presentaciones y actividades culturales. También pretende dar visibilidad a aspectos menos conocidos pero esenciales de la fiesta, como el trabajo a los talleres, la tarea de los artistas falleros o los procesos de creación. A todo esto se añaden fotografías familiares y materiales procedentes de prensa, revistas y libretos, que permiten reconstruir una visión completa y transversal de la fiesta.

Desde la organización se destaca que "las Fallas, por su naturaleza efímera, dependen en gran medida de la memoria visual para pervivir en el tiempo. En este sentido, el proyecto se plantea como una herramienta para garantizar que la historia festiva y social de la comarca no se pierda, sino que se conserve, se estudie y se comparta con las generaciones futuras", explican los promotores de la iniciativa.

Modelo participativo

El archivo apuesta por un modelo participativo y abierto, con un llamamiento a la ciudadanía para contribuir con sus imágenes y documentos. "Esta implicación colectiva se considera esencial para construir una memoria plural, diversa y representativa de todas las dimensiones de la fiesta fallera en el Camp de Morvedre", añadían.

Un acto de la Falla La Marina en 1950. / Arxiu Camp de Morvedre

Con la mirada puesta en el 2027, año del centenario, el Archivo Visual se configura también como una oportunidad para revisitar y poner en valor el recorrido histórico de las Fallas en la comarca. Además de la función de conservación, el proyecto abre la puerta a futuras iniciativas de divulgación, como exposiciones, publicaciones y trabajos de investigación que profundicen en la evolución cultural, artística y social de la fiesta.

Las personas interesadas al participar pueden aportar sus fotografías y materiales. En caso de disponer de un volumen importante de imágenes, pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico edicions@larxiu.org.

Con esta iniciativa, Sagunt y el Camp de Morvedre dan un paso firme hacia la preservación de su patrimonio festivo y cultural, convirtiendo la memoria de las Fallas en un espacio compartido, accesible y vivo.