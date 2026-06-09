Solidaridad obrera en Sagunt: estibadores apoyan la huelga educativa en un Horno Alto teñido de reivindicación
El sector ha querido apoyar la movilización bajo un monumento que amanecido hoy con una pancarta en defensa de la educación pública
La huelga educativa sigue sumando apoyos en el Camp de Morvedre. Si el festival de música Fescamp se llenó el fin de semana de palabras, gestos y guiños a la movilización de los docentes, este martes, ha sido otro sector muy diferente el que ha querido expresar su respaldo: El de los estibadores.
Además, lo ha hecho en un lugar emblemático de la lucha obrera que también ha amanecido con una pancarta demandando una educación pública, de calidad y en valenciano: El Horno Alto número 2 de la antigua siderurgia del Port de Sagunt.
Allí, representantes del mundo de la estiba han querido sumarse a esta defensa de los servicios públicos con una concentración que ha incluido una lectura de un manifiesto y donde han acudido sindicalistas de la rama educativa tanto del STEPV como de CC OO, así como el edil de Juventud de Sagunt, Roberto Rovira (Esquerra Unida-Unides Podem).
"Ha sido todo un acto 'de germanor' y solidaridad de la clase obrera, docentes y estibadors juntos en la lucha por los servicios públicos", resumían desde el STEPV.
Además de estar pendientes de la evolución de las negociaciones con la Conselleria en València, los sindicatos de la comarca siguen preparando la manifestación prevista este miércoles en los cinco pueblos de Les Valls.
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