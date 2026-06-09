Un vecino de Morvedre se convierte en el "Vendedor del año" de la ONCE

Un vecino del Camp de Morvedre, José Manuel Ibáñez, ha sido seleccionado como "Vendedor del Año de la ONCE de 2025" en el ámbito de la Delegación de la Comunidad Valenciana. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

José Manuel Ibáñez, de 46 años y afiliado a la ONCE, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

El galardonado es un auténtico jotero del Port de Sagunt, quien no esconde su amor por la jota aragonesa. Siente auténtica admiración por Jesús Gracia, uno de los padres del género. En su tiempo libre ensaya las partituras de las orquestas a las que pertenece: la Orquesta Roberto Grandio, el grupo Alma con la Jota, la rondalla de Canet d'en Berenguer y la orquesta Meliana. Como no podría ser de otra manera, le gusta arrancarse cantando una jota, mostrando su cualidad de artista.

Momento de la entrega del reconocimiento. / ONCE

Una gala que hizo un homenaje a la obra social

Con el lema ‘A piel de calle’, la gala incidió en que los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. La escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando una estación de ferrocarril. Así, por la estación de la ilusión fueron pasando los 22 vendedores y vendedoras reconocidos como los mejores del año 2025, para dialogar con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez y contar detalles y anécdotas de su trabajo y su día a día.

“Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”, dijo el director general de la ONCE, Ángel Sánchez a todos ellos, antes de que comenzara la gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y que contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.

Jose Manuel en la gala de reconocimientos s de la ONCE. / ONCE

Reconocimiento especial

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Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 21.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.