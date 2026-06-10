La atleta saguntina de plata: "Quiero que mi historia sirva de inspiración para las niñas y jóvenes"

La atleta saguntina, Soukaina El Khayami, se proclamó doble subcampeona de España en el Nacional Universitario disputado hace unas semanas en Jaén. Fue en los 5.000 y en los 10.000 metros, donde, en representación de la Universitat Jaume I de Castelló, estableció tiempos de 17 minutos, 12 segundos y 13 centésimas y 37:37:49 para quedar solo por detrás de Jimena Blanco (Politécnica Madrid) y Silvia Rey (Castilla -La Mancha), respectivamente.

Esa doble plata valió un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sagunt a Soukaina, consolidada como una de las referencias femeninas de la ciudad. De hecho, hace unos años ya fue premiada en la Gala del Deporte con el galardón 261 por su significada aportación a la visibilidad del deporte femenino.

Sin límites

En el emotivo discurso de agradecimiento en aquella ocasión ya desgranó algunos detalles de su historia, que en esta ocasión volvió a reivindicar. La mediana de la saga de atletas de los El Khayami recordó su llegada a España como una oportunidad para su familia de labrarse un futuro y explicó que ella tenía una aspiración: "Siempre soñé con hacer atletismo", dijo. Sin embargo, cuestiones culturales le impidieron empezar hasta los 24 años y ahora, con 28, atesora un palmarés por el que pagarían muchos deportistas al final de su carrera.

Homenaje a una atleta saguntina. / Ayuntamiento de Sagunt

"Quiero que mi historia sirva de inspiración para todas las niñas y jóvenes que creen que sus circunstancias pueden limitarles en sus posibilidades", afirmó en el salón de plenos, rodeada de familiares y amigas.

Obstáculos sociales

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, resaltó los "obstáculos sociales" que impiden a determinados deportistas "llegar a su máximo potencial" y puso en valor que Soukaina los superara para consagrarse como una deportista de alto nivel. En sus logros, no dudó en destacar la importancia de que la mediana de los El Khayami "no dejara sus ganas de convertirse en atleta, pese a empezar a una edad ya más adulta. Lo que estás haciendo es romper los techos de cristal y demostrar que los condicionantes que impone la sociedad no deben frenarte".

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt, Javier Timón destacó la "perseverancia" de Soukaina y la dificultad de "conseguir dos subcampeonatos" en sendas pruebas de fondo que estuvieron separadas por apenas 24 horas. El edil le dio la "enhorabuena por esos logros y por la temporada tan brillante que estás completando".

Deportista de alto rendimiento

En esta trayectoria destaca la primera posición en la 10K de Berlín y la quinta en la 10K de París. A escala nacional, formó parte del equipo que se proclamó Campeón de España en la 10K Ruta de Ibiza. Esta serie de logros le han valido para ser reconocida como deportista de alto rendimiento de la Comunitat Valenciana, lo que supone un importante respaldo a su carrera.